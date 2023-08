Ab Freitag: Festpreise für Taxifahrten in München

Von: Kevin Wenger

Teilen

Für bestimmte Taxifahrten wird es bald einen Festpreis in München geben, der vor der Fahrt einzusehen ist. (Symbolbild) © dpa/Armin Weigel

Als erste Stadt in Deutschland wird es in München bald Festpreise für Taxifahrten geben. Welche Fahrten in Frage kommen, wie die Preise gebildet werden, was die Taxler fordern

Update:30. August

Taxifahrer fordern Mindestpreis für Uber & Co

Ab Freitag, 1. September, können die Münchner bei der Bestellung eines Taxis einen Festpreis für die Fahrt vereinbaren. Das Münchner Taxi-Zentrum fordert daher, dass es auch einen Mindestpreis für Mietwagen geben müsse. „Nur so kann ein fairer Wettbewerb und ein ausgeglichener Markt gesichert werden, damit Uber und Co nicht mit Billigtarifen unterwegs sein können“, sagte Geschäftsführer Gregor Beiner.

Er betonte aber gleichzeitig, dass die Münchner Festpreise im Taxi ein Modell für ganz Deutschland sein könnten. „Die Verbraucher wissen vor Fahrtantritt, was sie am Ziel zahlen müssen. Das ist wichtig, denn bei jedem Zugticket oder bei jeder Bahnfahrkarte weiß ich vor Fahrtantritt, was mich die Reise kostet. Das Taxi war bisher eine Ausnahme.“

Fahrgäste müssten künftig keine Angst vor höheren Preisen im stockenden Innenstadtverkehr haben, sondern könnten sich ganz entspannt zurücklehnen, nennt Beiner als Vorteil des Festpreises.

Ausschuss des Münchner Stadtrats entscheidet sich für Festpreise für Taxifahrten

München ‒ In München wird es in der Zukunft Festpreise auf bestimmte Taxifahrten geben. Das wurde jüngst in einer Sitzung des Kreisverwaltungsausschusses entschieden. München ist somit die deutschlandweit erste Kommune, die einen solchen Festpreiskorridor für Taxifahrten festlegt.

Festpreis für Taxifahrten: So wird der Betrag ermittelt

Der Preis soll dabei nur für vorbestellte Fahrten gelten. Fahrgäste können im Voraus einen Festpreis verhandeln, der fünf Prozent unterhalb und bis zu zwanzig Prozent oberhalb des Taxitarifes ist.

Sibylle Stöhr, die Vorsitzende der städtischen Taxikommission, lobt den Beschluss. Sie bezeichnet ihn als notwendige Anpassung an die Marktlage. Denn viele Fahrgäste würden es schätzen, wenn sie nicht mehr vom Taxameter und den Standzeiten in den Stoßzeiten abhängig sind. Und gleichzeitig könne sich das Taxigewerbe besser gegen die Konkurrenz behaupten.

Festpreis für Taxifahrten: Stimmen aus dem Rathaus

Oberbürgermeister Dieter Reiter begrüßt den Beschluss ebenfalls. Ab dem 1. September solle das Angebot gelten - was Fahrgäste besonders in Hinblick auf die IAA und die Wiesn freuen dürfe. Weiterhin bezeichnet der OB das Konzept als „innovativ“ und als „positives Zeichen“ für Taxifahrer.

Kreisverwaltungsreferentin Dr. Hanna Sammüller-Gradl freut sich über den zukunftssichernden Beschluss für das Gewerbe. Besonders für „eine wichtige Säule für die Daseinsvorsorge in München“ sei dieser Schritt wertvoll.

Georg Dunkel, Mobilitätsreferent der Stadt, denkt sogar noch weiter: Dunkel findet, dass dieser Schritt zur Mobilitätswende beitragen kann. Insgesamt sei er stolz auf den Beschluss und Münchens Vorreiterrolle bei „zuverlässiger Mobilität und sicherer Erreichbarkeit.“

Thomas Kroker, Vorsitzender des Landesverbands Bayerischer Taxi- und Mietwagen Unternehmen e.V., dankt der Stadt für die Umsetzung der Idee und lobt ebenso die Vorreiterrolle der Stadt. Für ihn sei dies ein großer Schritt, gegen die Konkurrenz anderer Anbieter kämpfen zu können.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.