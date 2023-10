Lauter Knall und viel Rauch: Fahrrad-Akku geht in Flammen auf ‒ Wohnung in München nicht mehr bewohnbar

Von: Jonas Hönle

Teilen

Die Feuerwehr in München musste einen Fahrrad-Akku in einer Wohnung löschen, der mit einem Knall in Flammen aufging. (Symbolbild) © dpa/Carmen Jaspersen

Die Feuerwehr München öffnete eine komplett verrauchte Wohnung mit Gewalt, nachdem dort ein Fahrrad-Akku mit einem lauten Knall in Flammen aufging.

München / Giesing ‒ In einer Münchner Wohnung ist ein Fahrrad-Akku in Flammen aufgegangen. Ein Passant hörte am Sonntagabend, gegen 17.50 Uhr einen lauten Knall an der Schönstraße und bemerkte danach Rauch aus dem Dachgeschoss.

Der Mann rief den Notruf 112 und alarmierte die Bewohner des Mehrfamilienhauses. Laut Polizei hatten alle Personen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte das Gebäude verlassen.

Wohnung in München unbewohnbar - Fahrrad-Akku geht mit lauten Knall in Flammen auf

Nachdem die Feuerwehr die Wohnungstür gewaltsam aufgebrochen hatte, stieß sie im Flur auf den brennenden Akku in der Ladestation. Die Flammen hatten bereits umliegende Möbel erfasst.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer zügig löschen und die total verrauchte Wohnung mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Da alle Zimmertüren geöffnet waren, ist die komplette Wohnung verrußt und derzeit unbewohnbar.

Die Wohnungsinhaber waren zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht zu Hause, wurden jedoch von den Nachbarn telefonisch informiert. Das Feuer dürfte einen Schaden von etwa 25.000 Euro verursacht haben. Zum genauen Hergang ermittelt die Polizei.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.