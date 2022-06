Falsche Polizisten in Neuaubing und Moosach

Von: Andreas Schwarzbauer

Teilen

Falsche Polizeibeamte haben zwei Seniorinnen betrogen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Falsche Polizeibeamte verschaffen sich unter Vorwand Zugang zu zwei Wohnungen an der Limes- sowie der Max-Born-Straße und erbeuten Goldschmuck

Neuaubing/Moosach - Gleich zwei Senioren sind dieses Wochenende Opfer von falschen Polizeibeamten geworden. Als eine Über-80-Jährige am Freitag zu ihrer Wohnung an der Limesstraße kam, wurde sie dort von zwei ihr unbekannten Männern angesprochen.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Falsche Polizeibeamte verschafften sich in Neuaubing Zugang zur Wohnung einer Seniorin

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand zeigten ihr diese einen angeblichen Dienstausweis und gaben sich als Kriminalbeamte aus. Unter dem Vorwand, dass in der unmittelbaren Nachbarschaft eingebrochen worden wäre, verschafften sich die beiden noch Täter gegen 13:30 Uhr Zugang zu ihrer Wohnung. Dort forderten die beiden falschen Polizisten sie auf, vorhandene Wertsachen zu überprüfen.

Von der Seniorin unbemerkt entwendeten die Unbekannten schließlich Goldschmuck im Wert von mehreren hundert Euro und verließen anschließend die Wohnung. Nachdem die über 80-Jährige den Diebstahl bemerkt hatte, verständigte sie über den Notruf 110 die Polizei und erstattete Anzeige.

Angeblicher Raubüberfall als Vorwand der falschen Polizisten in Moosach

Ähnlich gingen die Betrüger am Samstag in Moosach vor. Zwei vermeintliche Polizeibeamte sprachen eine ebenfalls Über-80-Jährige gegen 12:35 Uhr vor ihrer Haustüre an der Max-Born-Straße an.

Sie verwickelten die Frau laut Polizei in ein Gespräch und teilten mit, dass sie ihre Wohnung nach einem Raubüberfall in der näheren Umgebung vorsorglich überprüfen müssten. Dort angekommen suchten sie die Räumlichkeiten - von ihr unbemerkt - offenbar nach Wertsachen ab.

Nachdem die beiden Täter die Wohnung verlassen hatten, stellte die Über-80-Jährige den Diebstahlsversuch fest und verständigte über den Notruf 110 die Polizei.

Diese Tipps gibt die Polizei

In beiden Fällen wurden die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen durch das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) übernommen. Dabei werden auch wie üblich mögliche Tatzusammenhänge geprüft. Die Polizei sucht zudem nach Zeugen. Wer zu den angegebenen Zeiten im Bereich Limes-/Aubinger/ Pretzfelder/ Wiesentfelser Straße oder rund um die Max-Born-/Feldmochinger/ Pelkovenstraße etwas beobachtet hat, soll sich unter Telefon 089/2910-0 beim Polizeipräsidium München oder jeder anderen Dienststelle melden.

Die Polizei warnt, dass falsche Polizei- oder Kriminalbeamte oft den Trick nutzen, dass sie mitteilen, es wäre in der Nachbarschaft eingebrochen worden und sie müssten in der Wohnung Geld- und Schmuckaufbewahrungsörtlichkeiten sehen. Die Angesprochenen sollen sich durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110 vergewissern, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handelt - noch bevor Sie einen Unbekannten in Ihre Wohnung einlassen.