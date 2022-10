Falsche Polizisten erbeuten durch Schockanruf mehrere zehntausend Euro

Betrugsmasche

Falsche Polizeibeamte haben einen Senior per Telefon zur Herausgabe von Bargeld und Schmuck gebracht. (Symbolbild)

Um eine vermeintliche Haftstrafe für seine Tochter zu verhindern, übergibt ein 90-Jähriger Münchner Geld und Schmuck am Promenadeplatz - an einen Betrüger

München - Ein 90-jähriger Münchner ist um mehrere zehntausend Euro betrogen worden. Er übergab Schmuck und Bargeld an einen falschen Polizisten.

Am Freitagmittag erhielt der 90-Jährige einen Anruf von einer unbekannten Frau, die sich als seine im Ausland lebende Tochter ausgab. Sie bat ihn um Bargeld, um eine Haftstrafe abzuwenden, da sie angeblich einen Unfall verursacht habe, bei dem eine Person gestorben und ein Kind schwer verletzt worden waren. Die Anruferin gab an, das Geld zu benötigen, um eine Haftstrafe abzuwenden.

Kurze Zeit später erhielt der Senior einen weiteren Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Dieser forderte ihn auf, Bargeld und Schmuck an einen Mitarbeiter zu übergeben. Als Übergabeort wurde der Promenadeplatz in München vereinbart. Der Münchner fuhr dorthin und übergab gegen 13 Uhr einem Mann, der sich als Mitarbeiter des AG Münchens ausgab, Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro. Der unbekannte Täter verließ den Promenadeplatz in Richtung Pacellistraße.

Der 90-Jährige fuhr wieder nach Hause und erhielt dort einen .weiteren Anruf des angeblichen Polizeibeamten, welcher ihn

zu einer weiteren Zahlung aufforderte. Er sollte in Richtung Ingolstadt zu einem weiteren Übergabeort fahren. Als sich der 90-Jährige auf den Weg machen wollte, erhielt er einen Anruf von seiner echten Tochter und der Betrug flog auf.

Der Münchner begab sich im Anschluss auf die Wache einer Münchner Polizeiinspektion und erstattete Anzeige. Die AG Phänomene der Münchner Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Der unbekannte Abholer wurde wie folgt beschrieben werden: ein 1,75 Meter großer Mann mit normaler Statur. Er trug eine braune Lederweste. Wer im angegebenen Zeitraum im Bereich Promenadeplatz und Pacellistraße etwas beobachtet hat, soll sich unter Telefon 089/2910-0 bei der AG Phänomene des Polizeipräsidiums München oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Es war nicht der einzige Fall in der jüngeren Vergangenheit. Die Polizei ermittelt derzeit nach einer wahren Welle von Betrugsanrufen.