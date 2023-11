Falschgeld-Betrug in München: Seniorin wittert Masche und lockt Täter in Falle ‒ Polizei schnappt Verdächtige

Die Polizei München nahm Verdächtigen wegen Falschgeld-Betrug fest. Eine Seniorin stellten den Tätern eine Falle. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Eine 83-jährige Münchnerin wollte ihr Grundstück verkaufen und bekam ein etwas seltsames Angebot. Sie informierte dann die Polizei über den Betrug.

München / Untermenzing ‒ Die Münchner Polizei nahm zwei Personen bei einem vorgetäuschten Kauf eines Grundstücks fest und ermittelt gegen sie nun auch wegen Falschgeld. Eine Seniorin witterte einen Betrug und stellte den Tätern eine Falle.

Seniorin in München wittert Betrug - Polizei nimmt Verdächtige mit Falschgeld fest

Die 83-jährige Münchnerin bot ihr Grundstück über eine Zeitung zum Verkauf an. Eine bislang unbekannte Person reagierte auf das Inserat und täuschte ein Kaufinteresse vor.

Laut Polizei gab er an, das Grundstück in bar bezahlen zu wollen. Dazu wurde die Seniorin gebeten, einen Teil der Geldscheine des unbekannten Täters zu wechseln.

Die Münchnerin ließ sich jedoch nicht an der Nase herumführen und verständigte die Polizei über das seltsame Angebot. Zudem täuschte sie vor, auf das Angebot des vermeintlichen Käufers einzugehen und vereinbarte einen Termin zu Geldübergabe.

Falschgeld-Masche beim Verkauf eines Grundstücks - Münchnerin stellt Täter eine Falle

Bei dem Treffen am vergangenen Donnerstag nahmen zivile Polizisten dann eine 22-jährige Niederländerin ohne festen Wohnsitz in Deutschland auf dem Anwesen der 83-Jährigen fest. Sie führte eine größere Menge Falschgeld bei sich.

Außerdem stellten die Beamten noch einen in 26-jähriger Franzosen, ebenfalls ohne festen Wohnsitz in Deutschland, in der Nähe fest. Dieser hatte die Niederländerin begleitet und flüchtete zuerst in seinem Auto. Die Polizei konnte ihn jedoch kurze Zeit später festnehmen.

Beiden Verdächtigen befinden sich nun in Untersuchungshaft. Der unbekannte Anrufer konnte noch nicht ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Kriminalpolizei.

Warnhinweis der Polizei Die Münchner Polizei warnt vor dem Auftreten von Geldwechselbetrügern. Insbesondere ältere Menschen werden gebeten, Vorsicht walten zu lassen und auf der Straße und bei Verkaufsgeschäften keinen Geldwechselwünschen unbekannter Personen nachzukommen.

