DB erhöht S-Bahn-Fahrten während Fasching in München – auch Pendelverkehr auf der Stammstrecke

Von: Jonas Hönle

Teilen

München feiert Fasching und Menschen ziehen von einer Party zur nächsten. Damit die Feiernden auch wieder nach Hause kommen, fahren mehr S-Bahnen.

München – In München ziehen wieder Faschingszüge durch die Straßen und kostümierte Menschen von einer Party zur nächsten.

Damit diese auch sicher nach Hause kommen, erhöht die Deutsche Bahn (DB) die S-Bahn-Fahrten in den Nächten zwischen dem 17. und 21. Februar.

Im gesamten Münchner S-Bahn-Bereich sollen Feiernde mit 40 zusätzlichen Fahrten bis 3.30 Uhr zu den Endstationen der jeweiligen Linien fahren können. Auch auf der Stammstrecke kommen zusätzliche Pendelzüge zum Einsatz

Hinweis der Deutschen Bahn

In den Nächten finden Bauarbeiten, u.a. für das neue Stellwerk am Ostbahnhof statt. Die zusätzlichen Fahrten unterliegen den baubedingten Einschränkungen, so können z.B. nach Ebersberg Zusatzfahrten erst von/nach Trudering angeboten werden. Weitere Linien beginnen/enden bereits in Pasing oder am Hauptbahnhof. Alle zusätzlichen Fahrten sind in den Apps und in der Onlinefahrplanauskunft enthalten.