Fasching 2022 in München: Umzug und Bälle wegen Corona abgesagt - wo trotzdem etwas los war und ist

Von: Jonas Hönle

Der Fasching 2022 in München ist wegen steigender Corona-Inzidenz komplett abgesagt. (Symbolbild) © Anja Stölken

Der Fasching in München ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Der Umzug und viele Veranstaltungen sind abgesagt. Faschingsclub Laim feiert zumindest in kleinem Rahmen.

Update 27. Februar 2022:

Der Faschingsclub Laim hat am Wochenende trotz Corona und Ukraine-Krieg zumindest für ein bisschen gute Laune im Viertel sorgen können. Am Samstag, 26. Februar, fand das Faschingstreiben statt wie gewohnt am Laimer Anger auf dem Sportplatz der Pfarrei Fronleichnam statt.

Hintergrund: Die Anlage ist eingezäunt, sodass die Security die Möglichkeit hatte, die Impf- und Genesenennachweise der Gäste zu kontrollieren. Die Veranstaltung fand unter der 2G+ Regelung statt.

Der Tanz der Marktweiber auf dem Münchner Viktualienmarkt war schon länger abgesagt (vergleiche Erstmeldung weiter unten im Artikel). Wegen des Ukraine-Krieges wurde nun auch ein geplanter Fototermin der Münchner Gesellschaft Narrhalla abgesagt. Gemeinsam mit den Marktweibern und den Marktkaufleuten und Schaustellern von „München Narrisch“ habe man sich „aufgrund der aktuellen politischen Lage“ dazu entschlossen, den Fototermin am Faschingsdienstag abzusagen.

Erstmeldung, 19. Januar 2022:

In München findet 2022 kein normaler Fasching statt. Die Corona-Pandemie macht dem bunten Treiben einen Strich durch die Rechnung. Alle öffentlichen Veranstaltungen, sowohl Indoor als auch Outdoor, sind abgesagt.

Fasching 2022 in München wegen steigender Corona-Inzidenz abgesagt

Wie die „Gesellige Vereinigung Die Turmfalken e,V, - die Damischen Ritter“ am Mittwoch mitteilt, habe man sich gemeinsam mit der Stadt München, der Narrhalla , dem Verein „München narrisch“ und den Marktweibern auf die Corona-Absage des Faschings im öffentlichen Raum verständigt. Dazu gehört auch der Faschingsumzug durch München.

Durch die rasant steigende Corona-Inzidenz in München sei es verantwortungslos, den Umzug durchzuführen. Der Schritt, obwohl vernünftig, sei den Turmfalken nicht leicht gefallen, aber es gäbe auch keine Alternative.

„Aus Sorge um die Gesundheit unserer Teilnehmer und Zuschauer haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen!“, heißt es in einer Mitteilung.

Günther Grauer, der Präsident der Münchner Gesellschaft Narrhalla unterstützt die Entscheidung ausdrücklich, keine großen öffentlichen Veranstaltungen zu Fasching durchzuführen.

Fasching sei jedoch nicht komplett abgesagt. Die Narrhalla plane mit verschiedenste Projekte möglichst viele Menschen am Fasching teilhaben zu lassen, erklärt ein Sprecher.

