FC Bayern droht gegen Galatasaray Istanbul der nächste Ausfall

Von: Andreas Schwarzbauer

Leon Goretzka musste gegen den FSV Mainz mit einer Handverletzung ausgewechselt werden. © Christian Charisius, dpa

Der Kader des FC Bayern München ist aufgrund von Verletzungen bereits stark ausgedünnt. Nun droht für das Champions-League-Spiel am Dienstag auch Leon Goretzka auszufallen

München - Beim Bundesliga-Spiel gegen den FSV Mainz fehlten bereits fünf potenzielle Stammspieler des FC Bayern aufgrund von Verletzungen. Nun droht zusätzlich Leon Goretzka für das Champions-League-Spiel am Dienstag gegen Galatasaray Istanbul (18.45 Uhr) auszufallen. Der Mittelfeldspieler musste am Samstag in der 75. Minute wegen einer Handverletzung ausgewechselt werden.

Ob es sich um einen Bruch oder eine andere Blessur handelt, ist noch unklar. „Wir hoffen, dass die Handverletzung nicht so schlimm ist“, sagte Bayern-Trainer Thomas Tuchel nach dem Spiel am Samstagabend.

FC Bayern: So ist die Situation bei den verletzten Spielern

Sollte Goretzka gegen Istanbul fehlen, würde sich die personelle Situation beim FC Bayern noch einmal verschärfen, denn von den Feldspielern, die bereits gegen Mainz gefehlt hatten, kehrt wohl keiner zurück. Dayot Upamecano ist nach einer Muskelverletzung noch im Aufbautraining. Serge Gnabry (Unterarmbruch) und Raphael Guerreiro (Muskelfaserriss) sind ebenfalls noch keine Option. Nur bei Rechtsverteidiger Noussair Mazroui, den zuletzt muskuläre Beschwerden ausbremsten, gibt es eine kleine Hoffnung, aber , die Tendenz sei eher nein, sagte Trainer Tuchel.

Manuel Neuer ist nach seiner Verletzung noch keine Option.

Schon gegen Mainz mussten der gelernte Mittelfeldspieler Konrad Laimer als Rechtsverteidiger aushelfen und Joshua Kimmich nach gerade überstandener Grippe 90 Minuten durchspielen. Die Ersatzbank der Münchner war nur mit sieben statt neun Auswechselspielern besetzt - darunter die Talente Frans Krätzig und Aleksandar Pavlovic sowie Ersatztorwart Daniel Peretz.

