Achtelfinale der Champions League stehen fest – FC Bayern München trifft auf Lazio Rom

Der FC Bayern München trifft im Achtelfinale der Champions League als Favorit auf Lazio Rom. Mit wem es der BVB und RB Leipzig zu tun bekommen...

München – Bei der Auslosung für das Achtelfinale der Champions League hat der FC Bayern eine lösbare Aufgabe erwischt. Für die Münchner geht es zum Auftakt der K.-o.-Phase gegen das aktuell formschwache Lazio Rom.

„Es ist eine italienische Mannschaft, die taktisch immer gut aufgestellt ist. Wir haben schon positive Erfahrungen mit Lazio gemacht,“ sagt Manuel Neuer (Kapitän) laut dpa. „Wir gehen als Favorit in die Spiele, aber wir dürfen sie nicht unterschätzen.“

Die Hinspiele der Champions League werden zwischen dem 13. und 21. Februar ausgetragen. Die Bayern treten zunächst auswärts an.

Die Rückspiele werden zwischen dem 5. und 13. März angesetzt. Das Ziel aller verbliebenen Teams ist das Endspiel, das am 1. Juni im Londoner Wembleystadion stattfinden wird.

Die Münchner hatten es erneut mit einer fast makellosen Vorrunde ins Achtelfinale geschafft. Fünf Siege und ein Unentschieden bedeuteten den souveränen Gruppensieg. Gegen Lazio, derzeit Tabellenelfter der Serie A, sind die Bayern klarer Favorit.

„Ich freue mich über das Los. Es ist eine spannende Stadt, Lazio als Club ist immer interessant. Wenn du dich fürs Achtelfinale qualifizierst, hast du einen guten Job gemacht,“ erklärt Thomas Müller (Vizekapitän). „Es ist ein altehrwürdiges Stadion, da sind schon so viele Schlachten geschlagen worden. Wir konzentrieren uns auf die Aufgabe, es ist eine schöne Sache.“

RB Leipzig bekommt es in der ersten K.o.-Runde mit Rekordsieger Real Madrid zu tun, der BVB misst sich mit der PSV Eindhoven.

In den weiteren Achtelfinals trifft Titelverteidiger Manchester City auf das Überraschungsteam FC Kopenhagen, der FC Barcelona spielt gegen den italienischen Meister SSC Neapel.

Paris Saint-Germain erwischte mit Real Sociedad San Sebastian einen vermeintlich leichten Kontrahenten. Der FC Arsenal muss gegen den FC Porto antreten, Inter Mailand duelliert sich mit Atlético Madrid.

Für die Champions League ist es die letzte Saison im aktuellen Format. Von der kommenden Spielzeit an wird der europäische Premium-Wettbewerb in der Vorrunde zu einer Art Liga mit 36 Clubs, die sich alle in einer gemeinsamen Tabelle befinden. Für jeden Teilnehmer gibt es dann zwei Gruppenspiele mehr. Zusätzlich wird es für einen Teil des Teilnehmerfeldes eine zusätzliche K.o.-Runde geben: die Playoffs für das Achtelfinale.