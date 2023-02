FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg: Kahn reagiert auf Neuer & wer das Spiel überträgt

Von: Marco Litzlbauer

FC-Bayern-München-Trainer Julian Nagelsmann hoff auf den ersten Bundesliga-Sieg nach drei Unentschieden in Folge. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Der FC Bayern München trifft am Sonntag, 5. Februar, in der Fußball-Bundesliga auf den VfL Wolfsburg. Die Infos zum Spiel in Kürze.

München ‒ Zumindest für eine Nacht hat der FC Bayern München die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga verloren. Das will das Team von Trainer Julian Nagelsmann am Sonntag, 5. Februar, ändern. Alle Fakten und Infos zum Spiel gegen Wolfsburg.

FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg: So sehen Sie das Spiel im TV und im Stream

Anpfiff für das Spiel ist um 17.30 Uhr. Im Free-TV ist das Bundesliga-Spiel zwischen Wolfsburg und Bayern nicht zu sehen.



Der Streaminganbieter DAZN wird das Spiel live übertragen, die Vorberichte beginnen um 17 Uhr.

So kommt der FC Bayern München gegen Wolfsburg wieder an die Tabellenspitze

Die Münchner haben die Absicht, sich mit einem Sieg beim VfL Wolfsburg Platz eins zurückzuerobern. Nach dem 2:1 des 1. FC Union am Samstag gegen den FSV Mainz 05 belegt die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann aktuell nur noch den zweiten Rang hinter den Berlinern.

Ein Erfolg in Wolfsburg würde den Rekordmeister zurück an die Spitze. Die Bayern hatten nach drei Unentschieden in der Liga zuletzt im Pokal-Achtelfinale beim 4:0 in Mainz überzeugt.

Wirbel um Manuel Neuer: Sorgen Interviews von ihm und Sportvorstand Brazzo für schlechte Stimmung?

Neuer hatte im Interview der „Süddeutschen Zeitung“ und von „The Athletic“ die Club-Führung der Bayern für die Trennung von Tapalovic scharf kritisiert. Das sei „das Krasseste“ gewesen, was er in seiner Karriere erlebt habe, sagte der nach einem Beinbruch noch lange fehlende Neuer. „Für mich war das ein Schlag, als ich bereits am Boden lag. Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen.“

Bayern-Chef Oliver Kahn kündigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur „deutliche Gespräche“ mit Neuer an.

