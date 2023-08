FC Bayern München stellt Harry Kane vor: 100 Millionen-Transfer ist nicht „new normal“ ‒ Stürmer über Bundesliga-Start

Transferpoker beendet

+ © Sven Hoppe/dpa FC Bayern München Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen (r) stellt den englischen Stürmer Harry Kane bei einer Pressekonferenz in der Allianz Arena vor nach dem Rekordtransfer von Tottenham Hotspur und übergibt ihm das Trikot mit der Nummer 9. © Sven Hoppe/dpa

Nach der Supercup-Pleite gegen RB Leipzig stellt der FC Bayern den neuen Stürmer Harry Kane in der Allianz Arena vor. Tuchel gibt ihm eine Einsatzgarantie.

Update:

FC Bayern München stellt neuen Stürmer Harry Kane offiziell in Allianz Arena vor

München ‒ Harry Kane wurde in der Allianz Arena offiziell als Stürmer des FC Bayern vorgestellt. Der Münchner Hoffnungsträger war nach zähem Transferpoker für mehr als 100 Millionen Euro von Tottenham an die Isar gewechselt.

Der Reiz, einmal außerhalb Englands zu spielen, hat bei Harry Kanes Entscheidung für den FC Bayern München eine große Rolle gespielt. „Ein großer Teil meiner Entscheidung war, dass ich am Ende meiner Karriere nicht die Entscheidung bereuen wollte, niemals im Ausland gespielt zu haben. Ich erinnere mich daran, was der Wechsel von David Beckham zu Real Madrid für eine große Sache war“, sagte der neue Münchner Starstürmer bei seiner offiziellen Vorstellung laut dpa am Sonntag. Kane hatte seit seiner Jugend in Tottenham gespielt.

Kane über Transfer und Start der Bundesliga

Im verlorenen Supercup-Finale gegen RB Leipzig (0:3) absolvierte der englische Nationalmannschaftskapitän seine ersten Minuten im Bayern-Dress, konnte von seinen Teamkollegen aber nicht in Szene gesetzt werden. „Der Empfang der Fans war überwältigend. Ich kann mich nur bei den Fans und dem Verein bedanken. Ich hoffe, ich gebe ihnen im Laufe der Saison mehr Gründe zum Jubeln“, sagte Kane. Bei seiner Einwechslung in der 63. Minuten war er in der Allianz Arena von den Zuschauern frenetisch begrüßt worden.

Bis zum Bundesliga-Start am Freitag gegen Werder Bremen will sich der 30-Jährige nun bestmöglich in die Mannschaft integrieren. Dazu gehört auch, so schnell wie möglich deutsch zu lernen. „Ich habe mein ganzes Leben in England und der Premier League verbracht. Natürlich muss ich mich anpassen. Dieses Team hat tolle Spieler und wir müssen sehen, dass wir schnellstmöglich zusammenfinden“, äußerte der Torjäger, der als legitimer Nachfolger von Robert Lewandowski gilt.

Der wochenlange Verhandlungspoker um seine Person ist auch an Kane nicht spurlos vorbeigegangen. „Es waren sehr anstrengende Tage. Es ist mein erster großer Transfer“, gestand Kane und bezeichnete die letzten 48 Stunden vor Vertragsunterschrift als „ziemliche Achterbahnfahrt“. Den freien Tag am Montag will er nutzen, um sich die Stadt und „ein paar Wohnungen“ anzusehen.

Dreesen über Kane-Transfer: 100 Millionen nicht das „new normal“

Transfers in der Größenordnung von 100 Millionen Euro sollen beim FC Bayern München eine Ausnahme bleiben. „Ich würde nicht sagen wollen, dass 100 Millionen the new normal sind. Das ist für uns schon ein enormer Betrag“, sagte der Münchner Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen im Rahmen von Harry Kanes offizieller Vorstellung.

„Wie sie wissen, ist die DNA unseres Clubs immer gewesen, dass wir natürlich groß investieren, wenn wir von etwas überzeugt sind. Aber nur in einem Maße, wie wir es glauben, uns leisten zu können“, sagte der frühere Finanzchef und befand: „Ich glaube, ich kann es ganz gut einschätzen, dass das ein angemessener Betrag war, den wir ausgegeben haben, für das, von dem wir sportlich überzeugt sind.“.

Kane war nach zähem Transferpoker für mehr als 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur nach München gewechselt. Zu einer konkreten Summe wollte sich Dreesen nicht äußern. Fest steht: Kane ist der teuerste Einkauf in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. „Das ist schon sehr viel Geld. Aber diese Verantwortung fühle ich natürlich. Ich versuche das zurückzuzahlen“, sagte der englische Nationalmannschaftskapitän.

Tuchel gibt Kane Einsatzgarantie: „Er spielt jedes Spiel, fertig aus“

Der Stürmer Harry Kane erhält beim FC Bayern München eine Einsatzgarantie. „Er spielt jedes Spiel, fertig aus“, antwortete Trainer Tuchel nach dem Supercup gegen RB Leipzig auf die Frage, wie er mit dem englischen Nationalmannschaftskapitän künftig plane.

„Es gibt keinen Aufbau. Er trainiert mit uns und startet gegen Werder Bremen“, sagte der Fußball-Trainer weiter mit Blick auf den Bundesliga-Start am Freitag.

---------------------------------------------------------

Erstmeldung: 13. August

München ‒ Lange hat der FC Bayern München um Harry Kane gebuhlt, am Sonntag soll der Top-Stürmer nun offiziell in der Allianz Arena vorgestellt werden.

Harry Kane beim FC Bayern München - Vorstellung in der Allianz Arena am Sonntag

Der 30 Jahre alte Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft wird nach seinem ersten Einsatz beim 0:3 des deutschen Meisters gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig im Supercup um 13.00 Uhr erstmals ausführlich über seinen Wechsel von Tottenham Hotspur in die Bundesliga sprechen.

Nach einem langen und zähen Transferpoker hatte Angreifer Kane am Samstag einen Vierjahresvertrag beim FC Bayern unterschrieben. Er ist mit einer Ablösesumme von über 100 Millionen Euro der nun teuerste Bayern-Spieler.

Der Wechsel des bisherigen Stürmers von Tottenham Hotspur war erst am Samstagmorgen offiziell verkündet worden.

Bayern verliert Supercup gegen Leipzig - Erster Einsatz von Kane

Kane gab sein Debüt bereits am Samstag im Supercup gegen Leipzig. Vor rund 75.000 Fans im ausverkauften Münchner Stadion wurde er in der 63. Minute für Mathys Tel eingewechselt.

Nennenswerte Aktionen hatte der 30 Jahre alte Angreifer bei der überraschenden Niederlage gegen DFB-Pokalsieger Leipzig nicht. „Es tut mir leid für ihn. Wir haben nicht genug Chancen für ihn kreiert“, befand Bayern-Trainer Thomas Tuchel laut dpa und versicherte: „Harry ist einfach ein top guy mit einer top Persönlichkeit. Er wird uns helfen. Wir brauchen seine Einstellung“.

Bei dem Spiel überzeugte vor allem Dani Olmo aufseiten des sächsischen Fußball-Bundesligisten, dem drei Tore gelangen (3., 44. und 68. Minute/Handelfmeter).

Tuchels scharfe Kritik an Bayern-Profis: „Das ist erschreckend“

Bayern-Trainer Tuchel hat seine Spieler nach dem klaren 0:3 im Supercup gegen Pokalsieger RB Leipzig scharf kritisiert. „Das ist erschreckend“, sagte der 49 Jahre alte Fußball-Lehrer am Samstagabend laut dpa im Sky-Interview. „Ich habe jetzt keine Lösung, ich bin konsterniert und extrem enttäuscht.“

Die Diskrepanz zwischen Stimmung und Form vor dem Spiel und dem, was das Team auf dem Platz zeige, sei „eklatant, riesengroß“. Für ihn sei das „im Moment unerklärlich“, sagte Tuchel.

„Ich erkenne nichts mehr wieder, weder von dem, was wir inhaltlich gemacht haben, noch wie wir zuletzt gespielt und trainiert haben“, sagte Tuchel. „Die Art und Weise und das Ergebnis sind erschreckend.“

In der Vorbereitung hatten die Bayern zuletzt gegen die AS Monaco (4:2) und den FC Liverpool (4:3) gewonnen. „Sobald wir etwas zu verlieren haben, ist es nicht die gleiche Gruppe, und das ist nicht gut“, sagte Tuchel.

Bei der Analyse werde er „hunderte Fehlerbilder finden“. Er wisse nicht, ob es „ein inhaltliches Problem“ sei. „Als hätten wir vier Wochen nichts gemacht“, sagte der Trainer, der die Münchner Ende März von Julian Nagelsmann übernommen hatte.

