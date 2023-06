Spielplan für die neue Bundesliga-Saison ‒ Die Gegner und Spieltage des FC Bayern München im Überblick

Von: Jonas Hönle

Der Spielplan für die neue Bundesliga-Saison für den FC Bayern München. (Archivfoto) © Sven Hoppe/dpa

Der FC Bayern München will auch die neue Bundesliga-Saison gewinnen. Gegen welche Gegner der Rekordmeister an welchen Spieltagen antritt. Der Spielplan...

München ‒ Die letzte Bundesliga-Saison war für Fans des FC Bayern München ein Auf und Ab der Gefühle. Letztendlich schaffte es der Verein dennoch zur elften Meisterschaft. Jetzt wollen die Bayern das Dutzend voll machen.

FC Bayern München eröffnet gegen Werder Bremen - Der Spielplan für die neue Bundesliga-Saison

Am 18. August eröffnet der FC Bayern die neue Bundesliga-Saison mit einem Auswärtsspiel beim SV Werder Bremen. Die Partie findet um 20.30 Uhr statt und wird von DAZN und im Free-TV von Sat.1 übertragen. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten Spielplan der Deutschen Fußball Liga (DFL) hervor.

In der Bundesliga findet das Duell mit Werder bereits zum 113. Mal statt und ist damit die Rekord-Begegnung in der in der höchsten deutschen Spielklasse, teilt der FC Bayern mit.

Am 2. Spieltag kommt beim ersten Heimspiel gleich zum bayerischen Derby mit dem FC Augsburg.

FC Bayern gegen Borussia Dortmund am 10. Spieltag

Das erste Topspiel gegen den größten Konkurrenten der letzten Saison, Borussia Dortmund, bestreiten die Münchner am 10. Spieltag auswärts bei den Westfalen.

Das letzte Spiel des Jahres 2023 bestreitet der FCB am 16. Spieltag mit dem Auswärtsduell beim VfL Wolfsburg. Anschließend geht es in die Winterpause.

Nach dem letzten Heimspiel gegen Wolfsburg am 33. Spieltag steigt das Saisonfinale der Bayern am Samstag, 18. Mai 2024, mit der Partie in Hoffenheim.

Die Duelle am 34. Spieltag werden wie gewohnt zeitgleich samstags um 15:30 Uhr angepfiffen. Die zeitgenauen Ansetzungen der Partien werden erst im Laufe der Saison festgelegt und sind vor allem abhängig von den Terminen der Champions League- und Europa League-Startern. Die genauen Anstoßzeiten der ersten Spiele gibt die DFL in den nächsten Wochen bekannt.

Die Gegner des GC Bayern München in der neuen Bundesliga-Saison

Spieltag Begegnung Datum 1. Werder Bremen - FC Bayern 18.08.2023 2. FC Bayern - FC Augsburg 25.-27.08.2023 3. Borussia M'gladbach - FC Bayern 01.-03.09.2023 4. FC Bayern - Bayer Leverkusen 15.-17.09.2023 5. FC Bayern - VfL Bochum 22.-24.09.2023 6. RB Leipzig - FC Bayern 29.09.-01.10.2023 7. FC Bayern - SC Freiburg 06.-08.10.2023 8. 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern 20.-22.10.2023 9. FC Bayern - SV Darmstadt 98 27.-29.10.2023 10. Borussia Dortmund - FC Bayern 03.-05.11.2023 11. FC Bayern - 1. FC Heidenheim 10.-12.11.2023 12. 1. FC Köln - FC Bayern 24.-26.11.2023 13. FC Bayern - 1. FC Union Berlin 01.-03.12.2023 14. Eintracht Frankfurt - FC Bayern 08.-10.12.2023 15. FC Bayern - VfB Stuttgart 15.-17.12.2023 16. VfL Wolfsburg - FC Bayern 19./20.12.2023 17. FC Bayern - TSG 1899 Hoffenheim 12.-14.01.2024 18. FC Bayern - Werder Bremen 19.-21.01.2024 19. FC Augsburg - FC Bayern 26.-28.01.2024 20. FC Bayern - Borussia M'gladbach 02.-04.02.2024 21. Bayer Leverkusen - FC Bayern 09.-11.02.2024 22. VfL Bochum - FC Bayern 16.-18.02.2024 23. FC Bayern - RB Leipzig 23.-25.02.2024 24. SC Freiburg - FC Bayern 01.-03.03.2024 25. FC Bayern - 1. FSV Mainz 05 08.-10.03.2024 26. SV Darmstadt 98 - FC Bayern 15.-17.03.2024 27. FC Bayern - Borussia Dortmund 30./31.03.2024 28. 1. FC Heidenheim - FC Bayern 05.-07.04.2024 29. FC Bayern - 1. FC Köln 12.-14.04.2024 30. 1. FC Union Berlin - FC Bayern 19.-21.04.2024 31. FC Bayern - Eintracht Frankfurt 26.-28.04.2024 32. VfB Stuttgart - FC Bayern 03.-05.05.2024 33. FC Bayern - VfL Wolfsburg 10.-12.05.2024 34 TSG 1899 Hoffenheim - FC Bayern 18.05.2024

