Fußball-Bundesliga in der Allianz Arena ‒ Hallo verlost Karten für den FC Bayern München gegen VfB Stuttgart

Von: Andreas Schwarzbauer, Jonas Hönle

Hallo verlost Karten für das Bundesliga-Spiel FC Bayern München gegen VfB Stuttgart am Samstag in der Allianz Arena. (Symbolbild) © Bernd Thissen/dpa

Am sechsten Bundesliga-Spieltag am Samstag trifft Rekordmeister FC Bayern München in der Allianz Arena auf den VfB Stuttgart. Hallo verlost Karten...

Der FC Bayern will am Samstag gegen den VfB Stuttgart zurück an die Tabellenspitze klettern. Nach dem zweiten Unentschieden in Folge stehen die Münchner nur noch auf Platz 3. Am vergangenen Spieltag sind Freiburg und Dortmund vorbeigezogen.

Nachdem die Offensive um Neuzugang Sadio Mané in den ersten drei Spielen noch munter durch die gegnerischen Abwehrreihen wirbelte und 15 Tore erzielte, stottert der Motor nun etwas.

Doch der VfB Stuttgart scheint der richtige Gegner zu sein, um wieder in die Spur zu kommen. Die Schwaben sind noch sieglos und haben kurz vor Ende des Transferfensters ihren gefährlichsten Stürmer Sasa Kalajdzic abgegeben.

Ob die Bayern vorne wieder zaubern und die Abwehr um den neuen Chef Matthijs de Ligt zu Null spielt, können die Hallo-Leser am Samstag ab 15.30 Uhr in der Allianz Arena hautnah miterleben.

FC Bayern München gegen VfB Stuttgart - Hallo verlost Karten für das Bundesliga-Spiel in der Allianz Arena

Paulaner ist Partner des FC Bayern München. © FCB/Paulaner

Hallo München und Paulaner, Partner des FC Bayern, verlosen dreimal zwei Tickets der 1. Kategorie für das Spiel gegen VfB Stuttgart.

Teilnahmeschluss ist Donnerstag, 8. September, 12 Uhr. Viel Glück!

Das Stichwort lautet Stuttgart (bitte in die erste Zeile des Gewinnspielformulars eintragen).

Hier können Sie am Gewinnspiel teilnehmen.

