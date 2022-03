FC-Bayern-Star Manuel Neuer mit den meisten Bundesliga-Siegen aller Zeiten

Von: Andreas Schwarzbauer

Manuel Neuer vom FC Bayern München hält seit Samstag den Sieg-Rekord in der Bundesliga. © Sven Hoppe/dpa

Mit dem 4:0-Erfolg des FC Bayern gegen Union Berlin feierte Manuel Neuer seinen 311. Sieg in der Bundesliga. Damit überholte er Oliver Kahn und hat einen neuen Rekord aufgestellt

München - Seinen 31.1. Sieg in der Bundesliga feierte der Torhüter des FC Bayern, Manuel Neuer, am Samstag gegen Union Berlin. Damit stellte er einen neuen Rekord auf, denn kein Spieler feierte in der ersten Liga bisher mehr Erfolge. Der bisherige Rekordhalter war der jetzige FCB-Chef Oliver Kahn mit 310 Siegen.

Manuel Neuer: Siege mit dem FC Bayern und Schalke 04

Neuer konnte mit dem FC Bayern 234 Mal und mit dem FC Schalke 77 Mal gewinnen. Seinen ersten Sieg feierte er am 19. August 2006 gegen Alemannia Aachen (1:0).

Hinter Manuel Neuer und Oliver Kahn folgt mit Thomas Müller (298 Siege) ein weiterer Spieler des FC Bayern. Auf Platz 4 landetet mit Manfred Kaltz (291) eine ehemaliger Spieler des Hamburger SV. Die Top 10 komplettieren Robert Lewandoski, Philipp Lahm, Sepp Maier, Lothar Matthäus, Claudio Pizarro und Stefan Reuter.

