FC Bayern verkündet bei Jahreshauptversammlung Umsatzrekord

Von: Andreas Schwarzbauer

Vereinsmitglieder verfolgen die Jahreshauptversammlung des FC Bayern München in der Rudi-Sedlmayer-Halle. © Angelika Warmuth, dpa

Bei der Jahreshauptversammlung verkündet der FC Bayern hervorragende wirtschaftliche Zahlen. Auch Mazraoui und die TV-Experten sind Thema

München - Der FC Bayern verkündete auf seiner Jahreshauptversammlung mit 854,2 Millionen Euro einen neuen Umsatzrekord. Die bisherige Bestmarke aus der Spielzeit 2018/19 in Höhe von 750,4 Millionen Euro wurde damit weit übertroffen.

Jahreshauptversammlung des FC Bayern: Das sagt der Vorstandschef zu weiteren 100-Millionen-Transfers

Der Konzerngewinn vor Steuern konnte zudem mehr als verdreifacht werden und stieg von 17,1 Millionen auf 54,5 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss nach Steuern steigerte sich auf 35,7 Millionen, ein Plus von 23 Millionen Euro im Vergleich zur Vorsaison. Der Rekord von 2018/19 (52,5 Millionen) wurde aber nicht erreicht.

Präsident Herbert Hainer sprach vor 1780 Mitgliedern in der Rudi-Sedlmayer-Halle von „Zahlen, um die uns jeder Bundesligist und viele internationale Topklubs beneiden“. „Mit solchen Kennziffern kann die Zukunft kommen“, meinte Hainer. Nicht enthalten in der Bilanz ist der 100 Millionen Euro schwere Transfer von Harry Kane, der im aktuellen Geschäftsjahr vollzogen wurde. Dass der FC Bayern nun regelmäßig Summen dieses Größenordnung für neue Spieler ausgeben will, schloss Vorstandschef Jan-Christian Dreesen aus: „„100-Millionen-Transfers sind nicht die neue Tagesordnung,“ meinte er.

Jahreshauptversammlung des FC Bayern: So sieht Hainer den Angriff von Thomas Tuchel auf TV-Experten

Hainer nahm auch zu den pro-palästinensischen Äußerungen von Noussair Mazraoui Stellung: „Noch einmal darf so etwas nicht passieren. Ganz generell gilt: Antisemitismus hat in unserer Welt keinen Platz.“ Mazraoui hatte auf Instagram unter anderem einen Post geteilt, in dem es hieß, die „unterdrückten Brüder in Palästina“ sollten im Krieg mit Israel „den Sieg erringen“. Nach einem „ausführlichen und klärenden Gespräch“ sah der FC Bayern von Konsequenzen für den Marokkaner ab und betonte in einer Mitteilung, Mazraoui verurteile „jede Art des Terrorismus und jede Terrororganisation“.

Zudem stelle sich der Präsident vor Trainer Thomas Tuchel, der zuletzt die TV-Experten Lothar Matthäus und Didi Hamann attackiert hatte: „„Es ist absolut verständlich, seinem Ärger auch mal Luft zu lassen. Wir im Club sind uns da alle einig: Diese Experten, die vertragen schon auch mal ein Kontra.“

