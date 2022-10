Feiertag in München ‒ Bäder und Saunen haben an Allerheiligen geöffnet

Von: Kristina Beck

Die M-Bäder und die M-Saunen können an Allerheiligen zu den üblichen Öffnungszeiten genutzt werden. © Matthias Balk/dpa

Schwimmen und saunieren am Feiertag? Die M-Bäder und die M-Saunen sind an Allerheiligen zu den gewöhnlichen Zeiten geöffnet. In den Saunen ist gemischter Betrieb.

Die M-Bäder bieten ihren Badegästen auch an Feiertagen einen Ort für sportliche und erholsame Stunden. An Allerheiligen (Dienstag, 1. November) können sie zu den für Dienstag üblichen Öffnungszeiten genutzt werden.

Öffnungszeiten am Feiertag ‒ Diese Saunen haben in München geöffnet

Auch die M-Saunen in der Olympia-Schwimmhalle, im Nordbad, im Südbad und im Müller’schen Volksbad haben zu den für Dienstag geltenden Zeiten geöffnet.

Wie an Feiertagen üblich ist in den Saunen und Schwitzbädern gemischter Betrieb. Alle Informationen zu den M-Bädern, zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen gibt es auf der Homepage der Stadtwerke München.

