Feldkirchen bei München: Millionenschaden nach Brand in Lagerhalle

Schaden in Millionenhöhe: In Feldkirchen im Landkreis München ist am Wochenende eine Lagerhalle vollständig ausgebrannt.

Feldkirchen (dpa/lby) - Bei dem Brand in einer Lagerhalle in Feldkirchen (Landkreis München) am Freitag, 31. März, ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. In der Halle war nach Angaben der Polizei vom Samstag Kleidung gelagert worden.

Lagerhalle in Feldkirchen bei München brennt aus: Drei Menschen werden verletzt

Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, wurden bei dem Brand drei Menschen verletzt.

Gegen Freitagmittag war das Feuer der Feuerwehr in Feldkirchen gemeldet worden. Bei den Löscharbeiten öffnete die Feuerwehr unter anderem das Dach der Halle und flutete diese mit Schaum. Sie war mit fast 200 Einsatzkräften vor Ort. Die Lagerhalle brannte komplett aus. Die Brandursache ist weiterhin unklar.

