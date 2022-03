BA Feldmoching fordert historische Namen für Straßen am Lerchenauer Feld und Quartier an Rahein- und Ratoldstraße

Von: Benedikt Strobach

Die Straßen im geplanten Neubaugebiet am Lerchenauer Feld sowie das Quartier an Rahein- und Ratoldstraße will der Feldmochinger BA historisch benennen. © Vis.: 03 Architekten/CA Immo

Der BA in Feldmoching will die neue Straßen am Lerchenauer Feld sowie das Wohngebiet an Rahein- und Ratoldstraße mit geschichtlichem Bezug auf den Bezirk benennen.

Fünf Großprojekte im Wohnungsneubau laufen derzeit im 24. Stadtbezirk, eine Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (SEM) steht auch im Raum (Hallo berichtete).

2022 sollen zwei wichtige Entscheidungen gefällt werden: Der Stadtrat wird den Billigungsbeschluss der Pläne für das Lerchenauer Feld fassen, durch den die finale Öffentlichkeitsbeteiligung startet. An Rahein- und Ratoldstraße könnte sogar Baurecht geschaffen werden.

BA Feldmoching fordert historische Namen für die neuen Straßen am Lerchenauer Feld und das Quartier an Rahein- und Ratoldstraße

Für beide Projekte hat der BA Feldmoching-Hasenbergl noch Ideen: Das Gremium will die Straßennamen am Lerchenauer Feld sowie den Namen für das Quartier an Rahein- und Ratoldstraße festlegen.

Diese sollen geschichtlich auf den Bezirk bezogen sein, erklärte Stadtteil-Historiker Reinhard Bauer (SPD) in der jüngsten Sitzung des BA. Gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe aus dem Gremium hatte er die Namen zuvor erarbeitet. Zwar soll das Neubaugebiet an Rahein- und Ratoldstraße laut Eigentümer CA Immo „Langes Land“ heißen.

Reinhard Bauer © Benedikt Strobach

Dem BA gefällt aber „Am Gfild“ besser. „Seit dem frühen Mittelalter ist für das Gebiet östlich von Feldmoching die Bezeichnung ‚Gfild‘ üblich“, erklärt Bauer. Vom „Gefeld“ komme die erste Silbe des Stadtteilnamens. „Auf der ersten fundierten Karte des Herzogtums Baiern von 1538 war im Gebiet auch ‚Aufm Gefül‘ eingetragen.“



Bei der Benennung der Straßen am Lerchenauer Feld will das Gremium historische Hausnamen verwenden. Durch diese soll die Erinnerung an die Geschichte des Orts bewahrt werden. Als Vorschläge listet der BA unter anderem „Brix“, „Stierer“, „Arwein“ und „Untersattler“.

Die Straßen am Lerchenauer Feld will der BA Feldmoching historisch benennen. © Benedikt Strobach

Welche dann Straßen, Wege oder Plätze werden, könne später festgelegt werden. „Es ist wichtig, dass das Kommunalreferat diese Ideen jetzt kennt“, betont Bauer. Beide Anträge nahm der BA einstimmig an. Die vom Gremium für das Bauprojekt an der Hochmuttinger Straße vorgeschlagenen Flurnamen waren abgelehnt worden.

Die Ideen für das Lerchenauer Feld werde man aufnehmen und in die Vorlage für den Stadtrat einfließen lassen, erklärt Maren Kowitz, Sprecherin des Kommunalreferats. In der Regel werde das Referat tätig, wenn der Bebauungsplan steht – also mit dem Satzungsbeschluss. Dieser ist für 2023 vorgesehen.



Die CA Immo sei grundsätzlich für Vorschläge zum Quartiersnamen an Rahein- und Ratoldstraße offen, erklärt Sprecher Markus Diekow. Er gibt aber zu Bedenken: „Wir haben den Namen auch länger erarbeitet.“ Neben dem historischen Kontext sei auch die Vermarktung wichtig. Man werde aber gerne mit dem BA sprechen, sagt Diekow.

