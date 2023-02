Blumen für München ‒ Ausstellung „Flowers Forever“ macht in der Kunsthalle Auftakt für Festival

Von: Kristina Beck

Die interaktive Installation Extra-Natural von Miguel Chevalier ist in der Münchner Kunsthalle in der Ausstellung „Flowers Forever. Blumen in Kunst und Kultur“ zu sehen. © Sven Hoppe/dpa

Zum Auftakt des Flower Power Festivals in München schmückt sich die Kunsthalle in Blumen. Doch die Ausstellung „Flowers Forever“ geht weit über Kitsch hinaus.

München ‒ Blumen in allen erdenklichen Formen und Farben gibt es von Freitag an in der Kunsthalle München zu bestaunen. Man wolle die Kunst- und Kulturgeschichte der Blume vom Altertum bis heute beleuchten, teilten die Organisatoren am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zufolge mit.

Bis zum 27. August zeigt „Flowers Forever“ rund 170 Werke und Installationen, die zum Teil eigens für die Schau gefertigt wurden. Sie ist Auftakt des Flower Power Festivals in München, das bis zum 7. Oktober ein buntes Programm bietet.

Ausstellung „Flower Power“ in der Kunsthalle München präsentiert Kunst, Design, Naturwissenschaft und Politik

Die Ausstellung zeigt Gemälde, Skulpturen, Design-Werke, interaktive Medienkunst sowie naturwissenschaftliche Objekte und florale Mode.

Blumen, Blüten und Muster auf Kleidung sind in der Installation „power-flower“ von Otto Piene zu sehen. © Sven Hoppe/dpa

Das Frans-Hals-Museum im niederländischen Haarlem steuerte die „Satire auf die Tulpenmanie“ des flämischen Barockmalers Jan Brueghel dem Jüngeren von 1640 bei.

Aus dem Belvedere in Wien stammt das idyllische Gemälde „Blühender Mohn“ von Olga Wisinger-Florian um 1895 und 1900. Auch Werke von Künstlerinnen und Künstlern wie Andreas Gursky, Hannah Höch, Ann Carrington oder von DRIFT sind ausgestellt.

Höhepunkt ist die Installation „Calyx“ (Blütenkelch). Die britische Künstlerin Rebecca Louise Law hatte dafür die Münchner um Spenden getrockneter Blumen gebeten und rund 200.000 Stück zu einem Kunstwerk zusammengefügt.

Die Installation „Blütenkelch/Calyx“ vereint 200.00 getrocknete Blumen aus München. © Sven Hoppe/dpa

Über die Romantik hinaus ‒ Ausstellung thematisiert ökologische und soziale Fragen

Den Ausstellungsmachern ging es nach dpa-Mitteilung nicht nur um das Dekorative und Mythische. Auch Politik, Ökonomie und Ökologie werden thematisiert. Die Blumenzucht als auch der Handel seien längst global organisiert, erklärten sie.

Künstlerinnen und Künstler beschäftigten sich deshalb auch mit ökologischen und sozialen Fragen und wollten die Betrachter mit ihrem Konsumverhalten und den Auswirkungen auf die Umwelt konfrontieren.

Im Anschluss soll die Ausstellung leicht verändert nach Frankreich ins Musée des Impressionnismes Giverny weiterwandern.

