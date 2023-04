Feuerteufel in München: Polizei sucht in gleich zwei Fällen vom Wochenende nach Zeugen

Von: Marco Litzlbauer

Gleich zwei Mal ist es in München am Wochenende zu Sachschäden aufgrund von Brandstiftung gekommen (Symbolbild). © dpa/Boris Roessler

Gleich zwei Mal ist es an diesem Wochenende in München zu Brandstiftungen gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen...

München / Solln / Untersendling - Der erste Fall ereignete sich laut Münchner Polizei vermutlich im Laufe der Nacht von Freitag auf Samstag, 31. März auf 1. April 2023. Die Unbekannten zündeten im Westpark (Untersendling) - im östlichen Teil auf dem dortigen Sportplatz in einem Container, in welchem Holzbänke gelagert waren - einen Stapel Zeitungen an. Dadurch wurde auch eine der eingelagerten Holzbänke in Mitleidenschaft gezogen.

Durch das Feuer entstand laut den Beamten ein niedriger vierstelliger Sachschaden.

Am Samstag, 1. April, erreichten das Polizeipräsidium München gegen 18.25 Uhr gleich mehrere Mitteilungen über eine in Brand stehende mobile Toilettenkabine am Straßenrand in der Bertelestraße (Solln). Das Feuer konnte durch die Berufsfeuerwehr München gelöscht werden. Die Toilettenkabine brannte aber völlig ab.

Feuerteufel in München: Die Polizei sucht nach den Brandstiftern

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen führt das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Polizei.



Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des östlichen Westparks (Untersendling) sowie Bertele-/Melchiorstraße (Solln) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13 (Branddelikte), Tel. 089/63007-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

