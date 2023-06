Feuerwehr-Einsatz in München: Funkmast der Deutschen Telekom nach Brand schwer beschädigt

Von: Sebastian Fuchs

In der Nacht musste die Feuerwehr ausrücken weil ein Funkmast der Deutschen Telekom in München in Flammen stand. © Robert Michael/dpa

Bei einem Brand in der Nacht ist ein Funkmast der Deutschen Telekom schwer beschädigt worden. Die Münchner Feuerwehr konnte die Flammen unter Kontrolle bringen.

München ‒ Der ca. 30 Meter hohe Funkmast der Deutschen Telekom in Waldtrudering war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aus bisher nicht bekannten Gründen in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte zum Großeinsatz aus.

Der brennende Funkmast in München ragte wie eine Fackel in den Nachthimmel. © Berufsfeuerwehr München

Überdimensionale Fackel: Funkmast der Deutschen Telekom in München in Flammen

Die vor Ort umgehend eingeleiteten Löschmaßnahmen zeigten schnell Wirkung. Wie die Feuerwehr berichtet, konnten die Einsatzkräfte die Flammen nach nur 30 Minuten unter Kontrolle bringen und vollständig ersticken.

Im Anschluss an die Löscharbeiten haben Mitarbeiter der Stadtwerke München (SWM) den Mast vom Stromnetz getrennt. Laut Bericht der Feuerwehr steht der Funkmast nach dem Brand stabil und droht nicht umzufallen oder zusammenzubrechen.

Der entstandene Schaden könne noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

