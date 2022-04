Hoher Schaden bei zwei Bränden in Fasangarten und der Au

Von: Andreas Schwarzbauer

Die Feuerwehr musste am Samstag wegen Bränden in die Welfenstraße in der Au und die Leifstraße in Fasangarten ausrücken. © dpa

Feuerwehr rückt zu Balkonbrand in der Welfenstraße und Dachstuhlbrand in der Leifstraße aus

München - Rund 50.000 Euro Sachschaden hat ein Feuer in der Welfenstraße in der Au verursacht. Die Feuerwehr war am späten Samstagnachmittag alarmiert worden. Schon auf der Ohlmüllerstraße sahen die Einsatzkräfte eine enorme Rauchsäule.

Balkonbrand im ersten Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses an der Welfenstraße

Der Balkon im ersten Obergeschoss eines Wohn-und Geschäftshauses brannte. Weil die Gefahr bestand, dass sich das Feuer in das zweite Obergeschoss ausbreitet, forderte der Einsatzleiter einen zweiten Löschzug zur Unterstützung nach. Sofort wurde ein Löschangriff mit einem C-Rohr über den Balkon eingeleitet. Weil die Fenster der betroffen Wohnung an der Welfenstraße durch die Hitze schon geborsten waren, ging ein weiterer Trupp mit Atemschutz durch das rauchfreie Treppenhaus in die Wohnung und löschte vor dort ebenfalls. Insgesamt kamen sechs Trupps zum Einsatz.

Feuerwehr muss Außenfassade des Hauses an der Welfenstraße öffnen

Nach zirka 30 Minuten war das Feuer aus. Um letzte Glutnester löschen zu können, öffneten die Einsatzkräfte Teile der Außenfassade. Abschließend kontrollierten sie alle angrenzenden Wohnungen. Die betroffenen Bereiche entrauchten sie mit einem Hochleistungslüfter.

Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Zur genauen Brandursache ermittelt das zuständige Fachkommissariat der Polizei.

Bereits vor einem Dreivierteljahr gab es schon einen Einsatz in der Welfenstraße.

Rauchsäule über der Leifstraße in Fasangarten

Bereits am Mittag musste die Feuerwehr zudem nach Fasangarten ausrücken. Mehrere Notrufe, dass es in einem Mehrfamilienhaus in der Leifstraße einen größeren Brand gäbe, gingen bei der Integrierten Leistelle ein. Eine weit sichtbare Rauchsäule bestätigte die Meldungen für die anfahrenden Einsatzkräfte schnell.

Zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie mehrere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr München waren an der Einsatzstelle tätig. Mit mehrere C-Rohren sowie einem an einer Drehleiter angebauten Wenderohr bekämpften sie den Brand.

Balkonbrand an der Leifstraße greift auf Dachstuhl über

Das Feuer war ebenfalls auf dem Balkon einer Wohnung an der Leifstraße ausgebrochen, aber es hatte bereits auf den Dachstuhl des vierstöckigen Gebäudes übergegriffen.

Deshalb musste eine zweite Drehleiter in Stellung gebracht werden, mit der die Dachhaut des Gebäudes Stück für Stück geöffnet werden konnte.

Vierstündiger Einsatz der Feuerwehr in Fasangarten

Die sogenannten Nachlöscharbeiten, also das vollständige Ablöschen von Glutnestern unter und vor allem im Dachstuhl des Gebäudes, gestaltete sich sehr aufwändig und kräftezehrend. Nach circa 4 Stunden war der Einsatz für die Einsatzkräfte der Feuerwehr beendet, nachdem sie ein provisorisches Notdach auf dem geöffneten Dachstuhl angebracht hatte.

Verletzte gab es bei diesem Einsatz nicht zu beklagen. Das Fachkommissariat der Polizei München hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Den Sachschaden konnte die Feuerwehr aufgrund des hohen Schadensausmaßes nicht schätzen.

