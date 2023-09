Feuer in den Riem Arcaden

Von: Andreas Schwarzbauer

Teilen

Die Feuerwehr München hatte am Samstagmorgen einen Einsatz in den Riem Arcaden (Symbolbild). © Sven Hoppe/dpa

Ein Verkaufsständer mit Elektrogeräten gerät bei einem Elektronikhändler in Riem in Brand. Die alarmierte Feuerwehr muss allerdings vor Ort nicht mehr löschen

Riem - In einem Elektrofachgeschäft in den Riem Arcaden am Willy-Brand-Platz in Riem ist am Samstag ein Verkaufsständer mit Elektrogeräten in Brand geraten. Eine Sprinkleranlage verhinderte Schlimmeres.

Feuerwehreinsatz in den Riem Arcaden: Brandmeldeanlage alarmiert Einsatzkräfte

Kurz bevor der Laden öffnete, um circa 9.15 Uhr, alarmierte eine Brandmeldeanlage die Feuerwehr. Diese rückte mit einem Löschzug aus. Die weitläufigen Räumlichkeiten waren verraucht, den Brand hatte aber bereits ein Sprinklerkopf gelöscht. Die Einsatzkräfte übernahmen noch Nachlöscharbeiten und kontrollierten angrenzende Bereich mit der Wärmebildkamera. Anschießend entrauchten sie das Geschäft und die gebäudeeigene Lüftungsanlage mit einem Hochleistungslüfter.

7000 Menschen bei Fridays-for-Future-Demonstration in München

Zum Zeitpunkt des Brandes hielten sich weder Kunden noch Mitarbeiter in dem Laden auf. Der gesamte Schaden ist nicht bekannt, da für die Feuerwehr unklar ist, inwieweit das restliche Sortiment durch das Löschwasser oder den Rußniederschlag beschädigt wurde.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.