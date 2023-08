Feuerwehr-Einsätze wegen Unwetter in München ‒ Baum stürzt auf mehrere Fahrzeuge

Von: Jonas Hönle

Teilen

Due Feuerwehr München rückte wegen dem Unwetter zu zahlreichen Einsätzen aus. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa

Die Feuerwehr München rückte wegen dem Unwetter in der Nacht auf Freitag zu zahlreichen Einsätzen aus. Ein Baum beschädigte mehrere Fahrzeuge.

München ‒ Das Unwetter, das in der Nacht auf Freitag über München hinweg zog, hat mehrere Feuerwehr-Einsätze ausgelöst. Die Einsatzkräfte mussten ab 23 Uhr 25 Mal ausrücken

Bei der Mehrzahl der Einsätze handelte es sich um herabgefallene oder abgebrochene Äste, die von der Feuerwehr entfernt wurden.

Feuerwehr-Einsätze wegen Unwetter in München - Baum an Gralstraße stürzt auf Fahrzeuge

In einigen Fällen mussten Sicherungsmaßnahmen an Absperrungen, die vom Wind umgeworfen wurden, durchgeführt werden. Auch ein Pavillon war durch den Wind flügge geworden, teilt die Feuerwehr mit.

In der Gralstraße war ein Baum mit 80 Zentimeter Stammdurchmesser auf die Straße gefallen und hatte dabei mehrere Fahrzeuge beschädigt, teilt die Feuerwehr mit. Die Weide wurde mit Kettensägen und einem Ladekran beseitigt.

Der entstandene Schaden ist zurzeit noch nicht bekannt.

Bei der S-Bahn in München kommt es wegen dem Unwetter weiterhin zu Einschränkungen. Der DWD rechnet mit weiteren Gewittern in Bayern am Freitag.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.