Auf Parkplatz in München: Autos stehen lichterloh in Flammen ‒ Besitzer können nur zuschauen

Von: Jonas Hönle

Feuerwehr-Einsatz auf Parkplatz in München. Brand zerstört zwei Autos. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa

Feuerwehr-Einsatz auf einem Parkplatz in München wegen einem Brand, der zwei Autos zerstörte. Die Einsatzkräfte sahen die Rauchsäule schon von Weitem.

München / Daglfing ‒ Auf einem Parkplatz in München hat ein Brand zwei Autos komplett zerstört. Die Besitzer konnten nur tatenlos dabei zusehen, wie die Flammen ihre Fahrzeuge zerstörten.

Feuerwehr-Einsatz auf Parkplatz in München - Autos stehen lichterloh in Flammen

Ein Mann fuhr am Dienstagmorgen für einen Einkauf zu einem Großmarkt an der Riemer Straße in Daglfing, berichtet die Feuerwehr. Als er diesen beendet hatte, stellte er fest, dass sein Auto bereits lichterloh in Flammen stand. Zudem hatte sich das Feuer auf ein weiteres Fahrzeug ausgebreitet.

Die über den Notruf 112 alarmierte Feuerwehr, sah auf der Anfahrt zum Einsatzort bereits eine große schwarze Rauchsäule. Nach einiger Zeit konnten die Einsatzkräfte den Brand löschen und ein weiteres Übergreifen auf andere Autos verhindern.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Eine Abschleppfirma kümmerte sich um den Abtransport der Fahrzeuge.

