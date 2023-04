Starke Rauchentwicklung in München ‒ Feuerwehr rückte wegen Garagen-Brand zum Einsatz aus

Von: Jonas Hönle

Die Feuerwehr löscht einen Garagen-Brand in München. © Berufsfeuerwehr München

Die Besitzer einer Garage in München alarmierten den Notruf 112 und meldeten einen Brand. Als die Feuerwehr eintraf, stand diese komplett in Flammen.

München / Sendling-Westpark ‒ Die Feuerwehr rückte am Donnerstag wegen eines Brandes in Sendling-Westpark aus. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte eine Garage vor, die komplett in Flammen stand. Das dort wohnende Paar blieb unverletzt, obwohl sie sich in der Nähe des Feuers aufhielten.

Feuerwehr-Einsatz in München wegen Garagen-Brand - Starke Rauchentwicklung

Die Garagen-Besitzer alarmierten am Mittag den Notruf 112 und meldeten den Brand. Die Feuerwehr rückte daraufhin zur Ostermarkstraße aus. Der Löscheinsatz dauerte eine knappe halbe Stunde, bis die letzten Glutnester gefunden wurden.

Der Rettungsdienst untersuchte das Paar, sie konnten danach jedoch zuhause bleiben.

Durch den Brand entstand eine massive Rauchentwicklung. Weitere Gebäude in der Nähe wurden laut Feuerwehr jedoch nicht beschädigt.

Ob an der Garage statische Probleme durch den Brand entstanden sind, kann vonseiten der Feuerwehr nicht geklärt werden, hier muss ein Bausachverständiger das Objekt begutachten. Eine Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt.

