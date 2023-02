Feuerwehr-Einsatz in München ‒ Nachbar rettet Bewohner aus Brand-Wohnung

Von: Jonas Hönle

Feuerwehr-Einsatz wegen Brand in einer Wohnung an der Grafinger Straße in München. © Berufsfeuerwehr München

Ein Nachbar in München bemerkte einen Brand und Rauch in einer Wohnung seines Hauses und rettete den Bewohner noch bevor die Feuerwehr eintraf.

München / Berg am Laim ‒ Als ein Münchner Brand-Geruch und Rauch aus einer Wohnung in seinem Haus bemerkte, rettete der Mann seinen Nachbarn. Die Feuerwehr konnte das Feuer letztendlich löschen, das Appartement ist aber unbewohnbar.

Noch bevor Feuerwehr eintrifft - Nachbar in München rettet Mann aus Brand-Wohnung

Der Retter bemerkte das Feuer am Sonntagabend aus dem dritten Stock des Gebäudes an der Grafinger Straße. Daraufhin klingelte und klopfte er an die Türe der Brand-Wohnung, berichtete die Feuerwehr. Als der Bewohner öffnete, rettete ihn der Nachbar ins Freie.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand nach kurzer Zeit löschen. Im Anschluss entrauchten die Einsatzkräfte die Brand-Wohnung und kontrollierten die Nachbarwohnungen.

Der Bewohner kam nach einer ambulanten Behandlung vor Ort in einem nahe gelegenen Hotel unter.

Weitere Personen waren nicht in Gefahr oder wurden verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brand-Ursache aufgenommen.

