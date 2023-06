Gebäudekomplex in München unter Wasser ‒ Feuerwehr rückte eigentlich wegen Brand-Alarm aus

Großer Feuerwehr-Einsatz in München wegen Wasserschaden in Bogenhausener Gebäudekomplex. © Berufsfeuerwehr München

Großer Feuerwehr-Einsatz in München wegen einem riesigen Wasserschaden. Mehrere Stockwerke eines Gebäudekomplexes in Bogenhausen standen unter Wasser.

München / Bogenhausen ‒ Die Feuerwehr München war wegen einem riesigen Wasserschaden in einem Gebäudekomplex die ganze Nacht im Einsatz. Eigentlich hatte jedoch eine Brand-Meldeanlage ausgelöst.

Großer Feuerwehr-Einsatz in München - Gebäudekomplex in Bogenhausen unter Wasser

Ein Löschzug der Feuerwehr rückte gegen 03.30 Uhr am Dienstag zum Einsatz in die Riedenburger Straße aus, da in einem dortigen Gebäude der automatische Brand-Alarm ausgelöst wurde.

Doch anstatt eines Feuers fanden die Einsatzkräfte eine enormen Wasserschaden vor. Im ersten Untergeschoss des Komplexes trat Wasser aus einer Sprinkleranlage aus. Auch im zweiten und dritten Untergeschoss stand bereits Wasser.

Die Feuerwehr schätzt die betroffenen Fläche auf mehr als 1.000 Quadratmeter.

Mehrere Fahrzeuge mit Spezialpumpen rückten zum Einsatz aus und pumpten über mehrere Stunden das Wasser aus dem Gebäudekomplex.

Die Feuerwehr München pumpt Wasser aus dem Gebäudekomplex an der Riedenburger Straße. © Berufsfeuerwehr München

Feuerwehr rückte ursprünglich wegen Brand-Alarm zur Riedenburger Straße aus

Die restlichen Wassermengen im ersten und zweiten Untergeschoss wurden anschließend mit weiteren sechs Elektro-Wassersaugern beseitigt.

In der Tiefgarage im dritten Untergeschoss konnte dann eine fest verbaute Pumpe in Betrieb genommen werden, um das Restwasser abzupumpen. Zum Zeitpunkt der Überflutung der Tiefgarage befanden sich keine Fahrzeuge im Parkdeck.

Der Einsatz dauerte für über 75 Kräfte der Feuerwehr München mehr als neun Stunden und konnte erst am Mittag beendet werden.

Ein Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Eine Nutzung des Gebäudes ist nach jetzigem Kenntnisstand weiterhin möglich.

