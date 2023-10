Dichter Rauch und Flammen aus den Fenstern ‒ Münchner Feuerwehr rückt zu großem Brand-Einsatz in Geschäft aus

Großer Feuerwehr-Einsatz wegen Brand in Geschäft an der Wasserburger Landstraße in München. © Berufsfeuerwehr München

Wegen einem Brand-Einsatz der Feuerwehr kam es an der Wasserburger Landstraße in München zu Behinderungen im Verkehr. Es entstand ein hoher Schaden.

München / Trudering ‒ Bei einem Brand in dem Lager eines Geschäfts in München ist ein hoher Schaden entstanden. Die Feuerwehr rückte zum Einsatz in die Wasserburger Landstraße aus, es kam dadurch zu Behinderung im Verkehr.

Feuerwehr München bei großem Brand-Einsatz an Wasserburger Landstraße

Ein Mitarbeiter betrat den Laden am Donnerstag, gegen 9 Uhr, und bemerkte dabei Brandgeruch. Er alarmierte sofort den Notruf 112.

Die ausgerückte Feuerwehr konnte den dichten Rauch schon auf der Anfahrt sehen und aus dem Gebäude schlugen bereits aus mehreren Fenstern im ersten Stock die Flammen.

Die etwa 80 Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch löschen, heißt es von der Feuerwehr.

Rauch und Flammen aus Geschäft - Behinderungen im Verkehr

Zur Kontrolle wurde das Dach des Gebäudes an zwei Stellen geöffnet, um eine Brandausbreitung auf den Dachstuhl ausschließen zu können. Mit einem Hochleistungslüfter wurde das Gebäude anschließend entraucht.

Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die genaue Höhe des entstanden Schadens steht laut Feuerwehr noch nicht fest.

