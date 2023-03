Passantin schlägt Alarm: Münchner Feuerwehr rettet hilflose Eichhörnchen-Babys

Von: Jonas Hönle

Teilen

Die Feuerwehr in München rettet Eichhörnchen-Babys in Not. © Berufsfeuerwehr München

Rettung in letzter Not - Die Feuerwehr in München brachte mutterlose Eichhörnchen vor Krähen und anderen Fressfeinden in Sicherheit.

München /Fürstenried ‒ Die Feuerwehr in München hat drei jungen Eichhörnchen gerettet. Eine aufmerksame Passantin bemerkte die mutterlosen Tiere am Montagnachmittag in Fürstenried.

Die ausgerückten Einsatzkräfte transportierten die kleinen Nager-Babys gut ausgepolstert in einer sogenannten Tierfangkiste auf die Feuerwache.

Feuerwehr München retten Eichhörnchen-Babys vor Krähen und Feinden

Über die Integrierte Leitstelle wurde währenddessen der Eichhörnchenschutzverein benachrichtigt, der in solchen Fällen die hilflosen Tiere in Obhut nimmt.

Für die jungen Eichhörnchen war dies laut Feuerwehr München vermutlich die Rettung in letzter Not, da diese Jungtiere häufig eine gefundene Mahlzeit für Krähen und andere Vögel darstellen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.