Spektakuläres Feuerwerk als Finale beim Sommernachtstraum ‒ Was die Besucher im Münchner Olympiapark erwartet

Der Sommernachtstraum im Olympiapark München endet wieder mit einem spektakulären Feuerwerk. © Balthasar Blättler

Das Feuerwerk ist das krönende Finale des Sommernachtraum im Olympiapark München. Was die Besucher am Samstag erwartet, erzählen die Pyrotechniker...

München ‒ Diesen Samstag hat das Warten endlich ein Ende: Es ist wieder Zeit für den Sommernachtstraum im Münchener Olympiapark. Als grandioser Abschluss findet auch dieses Jahr wieder ein Feuerwerk statt.

Ab 22.15 Uhr dürfen die Besucher die Kreation mit dem Namen „Spectacular Colours“ des italienischen Pyrotechnikers Antonio Parente bestaunen.

Großes Feuerwerk als Finale beim Sommernachtstraum im Münchner Olympiapark

Bereits vorab informierten Thomas Jorhann, Olympiapark-Pyrotechniker, und Parente über die neue Kreation.

Die Pyrotechniker Antonio Parente (li.) und Thomas Jorhann. © Balthasar Blättler

„Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber auch glücklich, nach elf Jahren wieder an diesem magischen Ort - dem Olympiapark- zu sein“, schildert Parente seine Gefühlswelt. Dieser erlernte sein besonderes Handwerk schon von klein auf. Mittlerweile arbeiten 50 Leute im Familienbetrieb.

Der Pyrotechniker durfte schon in der ganzen Welt seine Kreationen zur Schau stellen. „Ein Feuerwerk zu kreieren ist ein sehr langer und komplizierter Prozess: Runtergebrochen, mischt man verschiedene chemische Pulver und presst sie zusammen, damit sie aussehen wie eine Süßigkeit.“

Pyrotechniker installieren Feuerwerk im Olympiapark - trotz Unwetter

Eine Woche lang arbeiten 15 Pyrotechniker am Aufbau und der Installation der Feuerwerkskörper. Im See sind diese auf 76 Holzplateaus verteilt, die mit im Boden fixierten Stelzen verbunden sind.

Die Feuerwerkskörper werden von Abschusspositionen im See abgefeuert. © Balthasar Blättler

Auch äußere Störfaktoren brachten die Aufbauarbeiten wortwörtlich nicht groß ins Wanken: „Das Unwetter Dienstagnacht hat uns schon betroffen, aber wir konnten es eigentlich relativ gut lösen. Wir sind im Zeitplan ein kleines bisschen hinterher, aber wir werden es gut hinbekommen“, erklärt Olympiapark-Pyrotechniker Jorhann die aktuelle Lage.

Nach der pompösen letztjährigen Jubiläumsausgabe war die Messlatte für Parente natürlich hoch. Erst nach Auswahl und Festlegung der Reihenfolge bezüglich der Musik, konnte Parente in die konkrete Planung und Produktion seiner Vision starten.

Sechs Monate später ist er sich sicher: „Die Besucher werden das Feuerwerk lieben. Mit der heutigen Technologie haben wir noch mehr Möglichkeiten: Es wird vor allem schneller werden.“

Feuerwerk als Finale beim Sommernachtstraum in München - Die Kosten, die Anzahl der Feuerwerkskörper und der Ablauf

Auf zwischen 120.000 und 140.000 Euro belaufen sich die Kosten für die rund 34 Minuten lange Vorführung. Die 30.000 Feuerwerkskörper auf insgesamt 80 Abschuss-Positionen, die über drei Ebenen verteilt sind, werden dann in Höhen zwischen 120 und 160 Metern explodieren.

30.000 Feuerwerkskörper erhellen den Nachthimmel am Samstag. © Balthasar Blättler

„Am Samstag wird es ein gigantisches Intro geben. In diesen zwei Minuten wird der gesamte Park leuchten. Dann folgt ein Spannungsbogen, ein Auf und Ab, das die Leute emotional mitreißen soll. Die wunderschöne Farb-Brillanz, aber auch die Effekte und Übergänge am Samstag, haben wir in dieser Form vielleicht noch nie gesehen“, erklärt Jorhann was die Besucher erwarten können.

Die Musikauswahl reicht von Linkin Park über Bon Jovi bis hin zu Marteria und soll alle Generationen ansprechen.

Balthasar Blättler

