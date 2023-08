Geschäft am Sendlinger Tor geht in Flammen auf: Fenster durch Hitze zerborsten ‒ Feuer droht überzugreifen

Von: Jonas Hönle

Die Flammen aus einem Geschäft am Sendlinger Tor in München drohten auf weitere Stockwerke überzugreifen. © Berufsfeuerwehr München

Die Feuerwehr München rückte zum Brand-Einsatz zum Sendlinger Tor aus. Die Flammen eines Geschäfts drohten auf weitere Stockwerke überzugreifen.

München / Isarvorstadt ‒ In einem Bekleidungsgeschäft am Sendlinger-Tor-Platz in München ist in der Nacht ein Brand ausgebrochen. Die Flammen drohten auch auf die darüberliegenden Stockwerke in den Gebäude überzugreifen.

Flammen in Geschäft am Sendlinger Tor in München drohen überzugreifen

Mehrere Anrufer meldeten dem Notruf 112 gegen 22 Uhr das Feuer in dem Hinterhof, berichtet die Feuerwehr. Die ausgerückten Einsatzkräfte der nahegelegenen Hauptfeuerwache konnten bereits bei der Anfahrt den Funkenflug über den Dächern sehen.

Die Fenster des Geschäfts im Erdgeschoss sowie im ersten und zweiten Stock waren bereits durch den Brand zersprungen. Die Flammen hatten jedoch die Einrichtung in den Büroräumen über dem Geschäft noch nicht erfasst.

Die Flammen ließen die Fenster zerbersten. © Berufsfeuerwehr München

Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten und versuchte ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Nach wenigen Minuten hatten die 65 Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle.

Großer Feuerwehr-Einsatz am Sendlinger Tor in München

Die Bewohner aus der fünften und sechsten Etage hatten bereits selbstständig die Wohnungen verlassen und blieben unverletzt.

Nach den Löscharbeiten wurden alle verrauchten Räumlichkeiten mit Hochleistungslüftern belüftet und die geborstenen Fensterscheiben gesichert.

Der Schaden dürfte sich laut Feuerwehr im mittleren sechsstelligen Bereich bewegen.

