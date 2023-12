Flammen zerstören Müllcontainer in München komplett – Anwohner werden von Brand aufgeweckt

Flammen zerstörten zwölf Müllcontainer in München komplett. © Berufsfeuerwehr München

Ein großer Brand in der Nacht weckte Anwohner in München auf. Die Feuerwehr rückte aus, doch die Flammen zerstörten mehrere Müllcontainer komplett.

München / Hadern – In München sind in der Nacht zu Donnerstag zwölf Müllcontainer in Flammen aufgegangen. Das große Feuer weckte mehrere Anwohner auf, die daraufhin den Notruf 112 alarmierten.

Feuerwehr-Einsatz in der Nacht: Brand zerstört Müllcontainer in München - Flammen wecken Anwohner

Als die Feuerwehr gegen 1.50 Uhr an der Schröfelhofstraße eintraf, standen die Großraumtonnen (je 1,1 Kubikmetern) auf der betonierten Fläche komplett in Brand.

Aufgrund der enormen Hitze konnten die Einsatzkräfte ein Übergreifen der Flammen auf die restlichen Tonnen nicht mehr verhindern. Alle Container brannten vollkommen nieder.

Umstehende Gebäude und deren Bewohner waren jedoch zu keinem Zeitpunkt in Gefahr, heißt es von der Feuerwehr. Der Schaden begrenzt sich auf die Tonnen und deren Inhalt. Die Polizei wird die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.

