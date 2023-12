Schnee legt Flughafen München lahm – Mehr als 100 Starts und Landungen abgesagt

Wegen Schnee und Winter-Wetter fallen am Flughafen München mehrere Flüge aus. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Mehr als 100 Starts und Landungen wurden wegen Schnee und Winter-Wetter am Flughafen München abgesagt. Es wird mit weiteren Ausfällen von Flügen gerechnet.

München – Der Münchner Flughafen hat aktuell mit dem Winter-Wetter zu kämpfen. Mehr als 100 Starts und Landungen sind am Airport abgesagt. Grund seien der Schnee und niedrige Temperaturen am, sagte ein Sprecher laut dpa am Freitag.

Starts und Landungen wegen Schnee am Flughafen München abgesagt - Ausfälle von mehreren Flügen wahrscheinlich

Nach aktuellem Stand können etwa 130 Flüge nicht starten oder landen. Mindestens eine Start- und Landebahn soll immer frei bleiben. Im Wechsel werden die Bahnen geräumt.

Fluggäste werden gebeten, sich bei ihrer Airline über etwaige Ausfälle zu informieren. Da es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bis zum Samstag dauerhaft schneien soll, rechnet der Flughafen mit weiteren Ausfällen.

