Flughafen München: Betrunkener kracht mit Auto in Hotel - dieses muss evakuiert werden

Am Flughafen München musste am Morgen des Sonntag, 21. August, ein Hotel evakuiert werden. Ein Betrunkener war zuvor mit einem Auto in das Gebäude gekracht (Symbolfoto). © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Am Flughafen München musste am Morgen des Sonntag, 21. August, ein Hotel evakuiert werden. Ein Betrunkener war zuvor mit einem Auto in das Gebäude gekracht.

Mit dem Auto eines Bekannten ist ein Mann am Münchner Flughafen in ein Hotel gekracht. Dieses wurde danach am Sonntagmorgen evakuiert, weil eine Einsturzgefahr vermutet worden war. Das hatte nach dpa-Informationen eine Polizeisprecherin mitgeteilt.

Hotel am Münchner Flughafen evakuiert - THW kann dann jedoch Entwarnung geben

Die Aufregung zunächst entsprechend große, doch das Technische Hilfswerk konnte kurz darauf Entwarnung geben: Die Statik des Hotels sei durch den Unfall nicht betroffen gewesen.

Der Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen seien nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt worden, hieß es.

Der Mann habe vermutlich betrunken am Steuer gesessen. Das Auto, das einem Bekannten von ihm gehöre, habe er entwendet.

