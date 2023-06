Wegen großer Luftwaffenübung „Air Defender“ in Deutschland ‒ Einschränkungen am Flughafen München möglich

Von: Jonas Hönle

Teilen

Der Flughafen München erwarten Einschränkungen durch die Luftwaffenübung „Air Defender“. (Symbolbild) © Angelika Warmuth/dpa

Die großangelegte Luftwaffenübung „Air Defender“ in Deutschland ist dem Nato-Beistandsfall nachempfunden und hat auch Auswirkungen auf den Flughafen München.

München ‒ Bei der internationale Luftwaffenübung „Air Defender“ in den kommenden Wochen werden Militärmaschinen aus 25 Ländern im deutschen Luftraum eine Großübung abhalten. Das hat auch Auswirkungen auf den Verkehr am Flughafen München - doch das genaue Ausmaß ist unklar.

Flug-Streichungen sind nach Einschätzung des Airports bisher nicht abzusehen, Verspätungen sind jedoch möglich.

Flughafen München: Einschränkungen wegen Luftwaffenübung „Air Defender“ möglich

Die Bundesluftwaffe ist Hauptorganisator der Übung, die vom 12. bis 23. Juni geplant ist. Obwohl offiziell kein Nato-Manöver, ist „Air Defender“ laut Luftwaffe die größte „Verlegeübung“ von Luftstreitkräften seit Gründung des Verteidigungsbündnisses.

Teilnehmen wollen 25 Nationen mit 250 Maschinen. Das Szenario ist laut dpa dem Nato-Beistandsfall nachempfunden, in dem die Streitkräfte verbündeter Nationen einem Mitgliedstaat im Falle eines militärischen Angriffs zu Hilfe eilen.

Luftwaffenübung „Air Defender“ ist Nato-Beistandsfall nachempfunden

„Nach den Planungen von Bundeswehr und Deutscher Flugsicherung wird es zu räumlich und zeitlich begrenzten Sperrungen innerhalb des deutschen Luftraums kommen“, sagte ein Sprecher des Münchner Flughafens. „Infolgedessen wird es bei der „Air-Defender“-Großübung im genannten Zeitraum zu Beeinträchtigungen des zivilen Luftverkehrs kommen.“

Verspätungen seien möglich. Eine genaue Vorhersage könne derzeit nicht getroffen werden. Das Nachtflugverbot in München ist nicht aufgehoben, doch können Fluggesellschaften Ausnahmen beantragen. Allerdings sollen die Militärmaschinen nachts und an Wochenenden ohnehin nicht fliegen.

Beeinträchtigungen im zivilen Luftverkehr - Verspätungen am Flughafen München möglich

Die Luftwaffe hat drei Luftregionen für die Übung reserviert - über der Nordsee, in Ostdeutschland und einen süddeutschen Korridor, der sich von Schwaben bis Rheinland-Pfalz erstreckt und in dem jeweils von 13.00 bis 17.00 Uhr geübt werden soll. Einer der Hauptstützpunkte ist der Fliegerhorst Lechfeld südlich von Augsburg.

Die Auswirkungen des Manövers werden in Form längerer Flugzeiten auch viele Passagiere spüren, die in Deutschland weder starten noch landen. Um den deutschen Luftraum zu entlasten, will die europäische Flugsicherung zahlreiche Maschinen umleiten, die ansonsten Deutschland durchqueren würden.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.