Flughafen München stellt Flugbetrieb wegen Eisregen ein – weiter Einschränkungen und Ausfälle von Flügen

Wegen Schnee und Winter-Wetter fielen am Flughafen München die Flüge aus. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wegen Eisregen stellt der Flughafen München den Flugbetrieb ein. Passagiere müssen weiter mit Ausfällen von Flügen rechnen. Bis wann es keine Starts und Landungen gibt...

Update: 05. Dezember

Flughafen München stellt Flugbetrieb am Dienstag ein - Ausfälle von Flügen

München - Der Flughafen München hat wie angekündigt seinen Flugbetrieb am Dienstagmorgen ausgesetzt. Das bestätigte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Alle Flächen seien wegen eines Eisregens vereist, hieß es weiter.

Von Betriebsbeginn um 6.00 bis 12.00 Uhr soll es daher keine Starts und Landungen geben. Laut Ankunfts- und Abflugsplan des Airports online waren sämtliche gelistete Flüge annulliert oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben worden.

„In der ersten Tageshälfte werden die Betriebsflächen enteist. Geplant ist, den Flugverkehr ab Mittag wieder anlaufen zulassen“, schrieb der Flughafen auf seiner Homepage. „Allerdings ist davon auszugehen, dass auch im weiteren Verlauf des Tages ein Großteil der Flüge aus Sicherheitsgründen entfallen muss.“

Einschränkungen bei Starts und Landungen bis voraussichtlich Mittwoch

Die Lufthansa rechnet derweil noch weit über Dienstag hinaus mit Einschränkungen im Flugverkehr in München. Man gehe davon aus, dass es auch in der restlichen Woche deutliche Einschränkungen geben werde, sagte ein Unternehmenssprecher am Montagabend. Kunden mit gebuchten Tickets von oder nach München hätten die Möglichkeit, ihr Ticket kostenfrei zu stornieren. Das gelte für Tickets mit Reisetag bis zum 9. Dezember.

Rund 1500 Passagiere waren bereits seit dem Wochenende in München gestrandet. Sie verbrachten zum Teil erneut eine Nacht auf Feldbetten im Flughafen.

-----------------------------------------------------------------

Update: 03. Dezember

München – Nach dem massiven Wintereinbruch in Bayern hat der Münchner Flughafen am Sonntagmorgen wieder den Betrieb aufgenommen. Das teilte das Unternehmen auf seiner Website mit. Nach dem Schnee am Samstag werde es jedoch weiterhin zu Einschränkungen kommen.

Flughafen München nimmt Flugbetrieb wieder auf - aber weiterhin Einschränkungen

Am Flughafen München entfallen am Sonntag einem Sprecher zufolge noch rund 560 von etwa 880 geplanten Flügen. Um 6.00 Uhr am Morgen startete der Flugbetrieb wieder - angesichts noch bestehender Einschränkungen im Luftverkehr wurden Passagiere aber gebeten, sich vor Reiseantritt über den Status ihres Fluges zu informieren.

Wegen des heftigen Schneefalls in Bayern war der Flugbetrieb am Samstag vorübergehend eingestellt worden. Auch am Sonntag war auf dem Flughafengelände der Winterdienst im Einsatz.

Passagiere werden laut dpa weiterhin gebeten, sich vor Reiseantritt über den Status ihres Fluges zu informieren. Am Samstagmorgen war der Flugbetrieb vorübergehend eingestellt worden. Dies wirkte sich auf Starts und Landungen weiterer Flughäfen aus.

Die Einstellung des Flugbetriebes in München wirkte sich auf Starts und Landungen weiterer Flughäfen aus. Zudem nahmen beispielsweise die Flughäfen Frankfurt und Nürnberg Maschinen auf, die München nicht mehr ansteuern konnten.

Schnee legte Münchner Flughafen lahm - Ausfälle von Flügen

Der starke Schneefall in der Nacht zum Samstag hatte insbesondere weite Teile Süddeutschlands lahm gelegt - auch den Bahnverkehr. Der Münchner Hauptbahnhof konnte nicht mehr angefahren werden, zahlreiche Regionalbahnen fuhren nicht mehr.

Weiterer Neuschnee soll in weiten Teilen von Bayern am Sonntag zunächst ausbleiben. Lediglich im östlichen Mittelgebirge und an den Alpen werden mehrere Zentimeter Neuschnee erwartet. Die Meteorologen rechnen mit Tiefstwerten von minus 6 bis minus 9 Grad. Südlich der Donau könnten die Temperaturen gebietsweise bei minus 10 bis minus 15 Grad liegen. Auch am Montag und Dienstag bleibt es weiter kalt, Schnee soll dann aber weiter nur vereinzelt fallen.

--------------------------

München – Der Münchner Flughafen hat aktuell mit dem Winter-Wetter zu kämpfen. Mehr als 100 Starts und Landungen sind am Airport abgesagt. Grund seien der Schnee und niedrige Temperaturen am, sagte ein Sprecher laut dpa am Freitag.

Starts und Landungen wegen Schnee am Flughafen München abgesagt - Ausfälle von mehreren Flügen wahrscheinlich

Nach aktuellem Stand können etwa 130 Flüge nicht starten oder landen. Mindestens eine Start- und Landebahn soll immer frei bleiben. Im Wechsel werden die Bahnen geräumt.

Fluggäste werden gebeten, sich bei ihrer Airline über etwaige Ausfälle zu informieren. Da es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bis zum Samstag dauerhaft schneien soll, rechnet der Flughafen mit weiteren Ausfällen.

