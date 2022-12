Klima-Aktivisten blockieren Flughafen München: Personen kleben auf Landebahn ‒ So steht es um den Luftverkehr

Von: Jonas Hönle

Klima-Aktivisten blockieren einen Landebahn am Flughafen München. (Symbolbild) © dpa/Boris Roessler

Klima-Aktivisten blockieren den Flughafen München. Personen haben sich bei einem Protest auf der Landebahn festgeklebt. Probleme im Luftverkehr erwartet...

Flughafen München ‒ Klima-Aktivisten blockieren den Flughafen München am Donnerstag. eine der beiden Start- und Landebahnen ist gesperrt, da sich Personen dort festgeklebt haben, teilt der Airport mit.

Flughafen München - Klima-Aktivisten kleben bei Protest auf Landebahn

Laut einem Sprecher haben sich Aktivisten am Rollfeld im Norden des Flughafens festgeklebt. Daraufhin sei der Betrieb für ca. 45 Minuten eingestellt worden.

Da Polizei und Sicherheitskräfte die Aktivisten schnell von der Landebahn entfernten, habe es keine Flug-Ausfälle oder nennenswerten Verspätungen gegeben.

Die Sperre an der Nordbahn sei um 9:59 Uhr wieder aufgehoben worden, der betrieb am Flughafen München laufe regulär und planmäßig.

Klima-Protest am Flughafen München - Polizei vor Ort

Die Polizei rückte zu einem Großeinsatz aus. Laut Airport hatten die Aktivisten auch versucht, an der Südseite des Flughafens auf das Gelände zu kommen, sie seien aber von der Polizei daran gehindert worden.

Ende November hatte die Gruppierung den Berliner Hauptstadtflughafen BER für fast zwei Stunden lahmgelegt. Damals verschafften sich zwei Gruppen bestehend aus jeweils mehreren Menschen Zugang zum Flughafengelände. Einige von ihnen hatten sich nach Polizeiangaben am Boden festgeklebt. Die Gruppe selbst teilte mit, dass einige Aktivisten mit Fahrrädern über das Gelände gefahren seien. Der Berliner Flughafen hatte den Betrieb auf beiden Start- und Landebahnen gestoppt.

Klima-Aktivisten der Initiative „Letzte Generation“ hatten sich dieses Jahr bereits als Protest gegen Lebensmittelverschwendung am Flughafen München auf einer Straße fest geklebt.

Protest der „Letzten Generation“ am Flughafen München

Die Gruppe „Letzte Generation“ zeigte sich für die Aktion am Donnerstag verantwortlich. „Wir sind immer bereit für konstruktive Gespräche, so wie auch gestern mit dem bayerischen Innenminister (Joachim Herrmann). Aber was wir angesichts der drohenden Klimahölle brauchen, sind Handlungen und nicht nur leere Worte“, sagte Sprecherin Aimée van Baalen.

Die Gruppe, die zuletzt auch häufig Straßen in München und Berlin blockierte, verlangt von der Bundesregierung einen besseren Klimaschutz und fordert unter anderem ein Tempolimit von 100 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen und ein 9-Euro-Bahnticket für ganz Deutschland.

Am Dienstag verursachte die „Letzte Generation“ mit ihren Aktionen Stau auf der Autobahn A9 und A96. Mehrere Klima-Aktivisten sitzen nun in Präventivhaft.

