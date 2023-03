Flughafen München rechnet in Osterferien mit großer Reisewelle ‒ und gibt Tipps zu Check-in

Von: Kristina Beck

Die Reisewelle Osterferien könnte am Flughafen München zu längeren Wartezeiten führen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Das Vor-Corona-Niveau ist zwar noch nicht erreicht, aber der Flughafen München rechnet in den Osterferien mit einer Reisewelle. Tipps zum Check-in

München ‒ Es ist meist die erste große Reise im Jahr, zumindest wenn es wärmere Regionen sein sollen. Das Flugzeug ist oftmals das Verkehrsmittel der Wahl. Dies dürfte auch dieses Jahr in den Osterferien der Fall sein. Denn der Flughafen München rechnet für die Osterferien in Bayern mit einem Passagieraufkommen von rund 1,6 Millionen.

Flughafen rechnet mit hohem Passagieraufkommen in den Osterferien

Für den Zeitraum vom 1. bis 16. April hätten die Airlines über 13.300 Flüge angemeldet, teilt der Flughafen München am Dienstag mit. Allein zum Ferienauftakt am Freitag, den 31. März, würden knapp 800 Maschinen am Münchner Airport starten und landen.

Dabei gibt es Lieblingsziele: Die am häufigsten angeflogenen europäischen Hauptstädte sind nach Flughafen-Angaben London, Paris und Amsterdam, die in den Osterferien insgesamt rund 590 Mal bedient werden.

Vom Vor-Corona-Niveau sei der Osterreiseverkehr noch ein gutes Stück entfernt: 2019 seien es 18.000 Flüge und mehr als zwei Millionen Passagiere gewesen, teilt die Deutsche Presse-Agentur mit.

Hinweise des Flughafens München: Was Passagiere in den Osterferien beachten sollten

Zum Start der Osterferien wird Fluggästen empfohlen, vor Reiseantritt online einzuchecken und – wenn möglich – für das Gepäck den Vorabend-Check-in zu nutzen. Am Tag des Abfluges sollten Passagiere nicht nur auf dem Weg zum Flughafen mehr Zeit einrechnen, sondern auch für den Aufenthalt am Airport einen Zeitpuffer einplanen.

Wer am Tag des Abflugs am Airport einchecken will, sollte allerdings nicht vor Öffnung der Schalter im Terminal erscheinen – wie lange vor Abflug die Schalter öffnen, können Passagiere bei ihrer jeweiligen Airline erfragen.

Weitere Reis-Tipps gibt es auf der Homepage des Münchner Airports.

