Eurowings stoppt Neueinstellungen ‒ Streik zwingt die Lufthansa-Tochter zu weitreichenden Sparmaßnahmen

Von: Jonas Hönle

Piloten-Streik bei Eurowings am Montag trifft auch den Flughafen München. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Befristete Verträge und kleinere Flotte: Der Streik bei Eurowings veranlasst das Unternehmen zu weitreichenden Sparmaßnahmen. Welche Schritte die Airline sonst gehen will

Update: 18. Oktober

Viele Eurowings-Flüge müssen derzeit wegen eines Streiks gestrichen werden. Das kostet die Reisenden Nerven und das Unternehmen Geld. Nun scheint dem Management der Geduldsfaden zu reißen: Eurowings legt ein Sparpaket vor, um Finanzlöcher zu stopfen, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet.

Eurowings zieht wegen eines Pilotenstreiks die Reißleine und will mit Einsparungen Finanzlöcher stopfen. Das Wachstum von Eurowings Deutschland werde „mit sofortiger Wirkung gestoppt“, teilte die Lufthansa-Tochter am Dienstag mit und legte eine Streichliste vor.

Streik bei Eurowings: Airline legt enormes Sparpaket vor

2023 soll die Flotte nur noch 76 Flieger umfassen und damit fünf weniger als bisher geplant. Auf die vorgesehenen 200 Neueinstellungen wird ebenso verzichtet wie auf Beförderungen in den Kapitänsrang. Außerdem bekommen junge Piloten nach ihrer Ausbildung nur befristete Verträge. Das sei die Konsequenz aus „massiven Streikschäden“, argumentiert das Unternehmen.

Mit der Ankündigung eskaliert der Arbeitskampf. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) pocht auf Verbesserungen der Arbeitsbedingungen und hält das zuletzt vorgelegte Angebot des Arbeitgebers für mickrig. Eurowings bot unter anderem zehn zusätzliche freie Arbeitstage im Jahr. Die VC will 14. Das Management ist bereit, die maximale Wochenarbeitszeit um drei auf 52 Stunden zu reduzieren. Die VC fordert fünf Stunden weniger.

Noch am Montag trat Eurowings-Finanzchef Kai Duve vor die Presse und betonte, dass man nicht mehr bieten könne. Man sei an der Grenze des wirtschaftlich Machbaren angekommen. „Mit jedem Tag schwindet unsere Kraft, dieses Angebot aufrechtzuerhalten.“ Jeder Streiktag koste die Firma einen zweistelligen Millionenbetrag.

Streik bei Eurowings: Am Mittwoch fielen zwei Drittel der Flüge aus

Während eine Einigung in dem Tarifstreit nur schwer vorstellbar scheint, war der Frust der Eurowings-Kunden erneut groß. Laut einer Liste von Eurowings fielen an den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn, Hamburg, Stuttgart und Berlin insgesamt 266 von 458 Starts und Landungen aus.

Am Mittwoch werde die Zahl der annullierten Flugbewegungen bei 307 liegen. Geplant gewesen seien 450. Die Zahlen machen klar, dass sich die Auswirkungen der Arbeitsniederlegungen am insgesamt vierten Streiktag nicht abschwächen, sondern verstärken: Fielen am Montag noch etwa die Hälfte der Flüge aus, sind es am Mittwoch zwei Drittel.

In der Nacht zum Donnerstag dürfte der in dieser Woche vorerst für drei Tage geplante Ausstand der Mitteilung der dpa zufolge vorbei sein.

-----------------------------------------------------------------

Der Piloten-Streik der Fluggesellschaft Eurowings trifft auch an Tag zwei den Flughafen München. Am Dienstag fallen wieder mehrere Flüge aus.

Update: 18. Oktober

Piloten-Streik bei Eurowings trifft Flughafen München erneut

Es ist der zweite Tag des Piloten-Streiks bei Eurowings und wieder sind Flüge am Flughafen München betroffen. Der Airport führte am Dienstag je neun Starts und Landungen der Fluggesellschaft als annulliert auf. Je drei sollten wie geplant stattfinden.

Auch die je drei Starts und Landungen von Eurowings Discover in München sollten wie geplant stattfinden. Dort streiken die Piloten nicht.

Insgesamt wollen die Piloten bei der Lufthansa-Tochter drei Tage streiken, also bis zum Mittwoch. Am Montag waren laut Eurowings insgesamt 240 von 488 Flügen ausgefallen.

Es ist bereits der zweite Streik binnen weniger Wochen. In der Tarifauseinandersetzung geht es unter anderem um eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit und zusätzliche freie Tage.

------------------------------------------------

Piloten-Streik bei Eurowings trifft Flughafen München ‒ mehrere Flüge annulliert

Erstmeldung: 17. Oktober

Wegen dem Piloten-Streik bei der Fluggesellschaft Eurowings fallen am Flughafen München am Montag mehrere Flüge aus. Am Morgen meldete der Airport auf seiner Homepage 11 Abflüge und 9 Ankünfte mit der Gesellschaft als annulliert. Je zwei wurden weiterhin als geplant angegeben.

Nicht betroffen waren je sechs Starts und Landungen der Gesellschaft Eurowings Discover aus München. Hier meldete der Flughafen keine Ausfälle. Die Gesellschaft ist vom Streik-Aufruf auch nicht betroffen.

Flughafen München von Piloten-Streik bei Eurowings betroffen - mehrere Flüge annulliert

Piloten der Fluggesellschaft Eurowings waren am Montagmorgen in einen dreitägigen Streik getreten. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) begründet den Streik mit einem unzureichenden Angebot der Arbeitgeberseite zum Manteltarifvertrag. Sie will im Arbeitskampf bessere Arbeitsbedingungen für die Piloten durchsetzen.

Eurowings kritisierte den Streik als unverhältnismäßig und unverantwortlich. Das Unternehmen rechnet damit, trotz des Arbeitskampfes mehr als die Hälfte des geplanten Flugprogramms durchführen zu können. Im Verlaufe des Montags sollte ein Ersatzflugplan für die weiteren Tage veröffentlicht werden.

Es ist bereits das zweite Mal innerhalb von weniger als 14 Tagen, dass Piloten bei der Lufthansa-Tochter die Arbeit niederlegen. Beim ersten Streik am 6. Oktober war im Netz des Unternehmens etwa die Hälfte aller Flüge ausgefallen. Zehntausende Passagiere mussten deshalb auf andere Flüge oder die Bahn ausweichen - oder ihre Reise verschieben.

