Flughafen München: Streik an den Sicherheitskontrollen am morgigen Freitag ‒ Flugverschiebungen möglich

Von: Kristina Beck

Wieder Streik in München: Am Freitag legen die Beschäftigten an den Sicherheitskontrollen am Flughafen ihre Arbeit nieder. (Symbolbild) © Roberto Pfeil/dpa

Die Streik-Welle geht weiter: Am Flughafen München müssen Passagiere am Freitag mit Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen und Flugverspätungen rechnen.

München ‒ Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat im Zusammenhang mit den laufenden Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes die Beschäftigten der Sicherheitsgesellschaft am Flughafen München (SGM) zu einem Warnstreik am morgigen Freitag, 10. März 2023, von 5 Uhr bis 10 Uhr aufgerufen.

Nach Angaben der Regierung von Oberbayern werden die Sicherheitskontrollen ‒ namentlich die Kontrolle der Passagiere, des Hand- und Reisegepäcks ‒ während des Streiks voraussichtlich weitgehend zum Erliegen kommen.

Streik am Flughafen München: Beschäftigte der Sicherheitskontrolle legen Arbeit nieder

Zwischen 5 Uhr und 10 Uhr werden aller Voraussicht nach nur einzelne Kontrollstellen im Terminal 1 (Gate C 05) und im Terminal 2 (zentrale Fluggastkontrollstelle) besetzt werden können. Die Regierung von Oberbayern rechnet auch nach 10 Uhr bis weit in den Freitag hinein wird mit Beeinträchtigungen.

Aufgrund des Streiks sind am Freitag ganztägig Flugverschiebungen und längere Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen zu erwarten. Allen Fluggästen wird dringend empfohlen, sich bei ihrer jeweiligen Airline zu erkundigen. Aktuelle Informationen stehen auf den Internetseiten des Münchner Flughafens zur Verfügung.

Die SGM führt im Auftrag der Regierung von Oberbayern die Sicherheitskontrollen am Flughafen München durch.

