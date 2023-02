Wegen Flughafen-Streik am Freitag ‒ Nachfrage nach Mietwagen in München massiv gestiegen

Von: Kristina Beck

So leer werden die Mietwagen-Stationen am Freitag wohl nicht bleiben - wie zur Corona-Zeit am Flughafen Köln-Bonn. © Oliver Berg/dpa

Alternative Auto: Der Streik an deutschen Flughäfen am Freitag lässt die Nachfrage im Mietwagen-Segment deutlich steigen ‒ auch in München.

München ‒ Fluggäste dürften morgen Geduld und Nerven brauchen ‒ und alternative Reisemöglichkeiten. Während die einen auf Umbuchungen oder die Bahn setzen, wollen die anderen aufs Auto umsteigen.

So lässt der Warnstreik an deutschen Flughäfen am morgigen Freitag dem Vergleichsportal „Check24“ zufolge die Nachfrage nach Mietwagen rapide steigen, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Donnerstag berichtet.

Wegen Streik an Flughäfen ‒ Starke Nachfrage nach Mietwagen in München

„In ganz Deutschland wurden etwa 55 Prozent mehr Leihwagen für Freitag gebucht als in der Vorwoche“, sagte Geschäftsführer Andreas Schiffelholz am Donnerstag in München.

In der bayerischen Landeshauptstadt sei die Nachfrage um die Hälfte gestiegen, in Frankfurt am Main um 75 Prozent. In Leipzig, Düsseldorf und Nürnberg habe sich das Buchungsvolumen mehr als verdoppelt. Stuttgart erreicht den Spitzenplatz: Für die Abholung in Stuttgart sind die Buchungszahlen sogar um 3,5-Fache höher.

Streik im öffentlichen Dienst ‒ Was wird gefordert?

Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn und bestreikt am Freitag sieben deutsche Flughäfen. Nach Schätzung des Flughafenverbandes ADV fallen die Flüge von rund 300.000 Passagieren aus.

