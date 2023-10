Platz für 760 Schüler

Rot eingezeichnet ist das Planungsgebiet für den Schulstandort am Theodor-Heuss-Platz. © LHM

In Neuperlach soll ein neuer Schulstandort entstehen. Nicht nur eine Grundschule und ein Sonderpädagogisches Förderzentrum werden gebaut, auch Freisportfläche sowie eine Dreifachsporthalle und eine Mensa werden errichtet.

Neuperlach – Der Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung des Stadtrats hat ein weiteres Projekt der Münchner Schulbauoffensive vorangebracht: Der Bebauungsplan für die Erweiterung des Schulstandorts Theodor-Heuss-Platz in Neuperlach wurde gebilligt. Nach abschließender Satzung wird das Baurecht für den Neubau einer Grundschule und eines Sonderpädagogischen Förderzentrums mit Sportstätten für insgesamt etwa 760 Schüler geschaffen. Die Schulbauoffensive 2013-2030 der Landeshauptstadt München ist das größte kommunale Schulbauprogramm in Deutschland. Rund 120 der untersuchten Schulstandorte wurden in die dringlichste Kategorie eingestuft, darunter auch der Standort Theodor-Heuss-Platz. Aktuell befinden sich dort die Grundschule am Theodor-Heuss-Platz 6 und ein Teil des Sonderpädagogischen Förderzentrums Süd-Ost Neuperlach.



Mit dem neuen Bebauungsplan werden auf dem etwa 2,8 Hektar großen Planungsgebiet die planungsrechtlichen Voraussetzungen für einen Neubau einer vierzügigen Grundschule und eines fünfzügigen Sonderpädagogischen Förderzentrums mit Vorbereitungsklassen geschaffen. Zudem sollen auf dem Gelände Pausen- und Freisportflächen, eine Dreifachsporthalle, eine Mensa sowie eine Tiefgarage entstehen. Der kompakte, maximal fünf Geschosse hohe Neubau soll so weit wie möglich begrünte Dächer und Fassaden erhalten und den schützenswerten Baumbestand integrieren.



Der neue Schulkomplex mit öffentlich zugänglichen Nutzungen wird als zentraler öffentlicher Identifikationspunkt innerhalb des sogenannten Wohnrings konzipiert. Außerhalb der Schulzeiten können Sporthalle und -flächen für den Breitensport und die Mensa als Versammlungsstätte genutzt werden.



Die öffentliche Auslegung der Planung gemäß Paragraf 3 Absatz 2 Baugesetzbuch ist bis Ende 2023 geplant. Sie bietet der Öffentlichkeit eine erneute Gelegenheit, sich zur Planung zu äußern.