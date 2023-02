Football-Team aus München ‒ Munich Ravens tragen ihre ELF-Heimspiele in Unterhaching aus

Von: Jonas Hönle

Die Munich Ravens gehen eine Partnerschaft mit der SpVgg Unterhaching ein. ELF-Heimspiele finden im Sportpark Unterhaching statt. © Munich Ravens

Das Team der Munich Ravens aus München treten im Sportpark Unterhaching in ihren Heimspielen der European League of Football (ELF) an.

München / Unterhaching ‒ Die Munich Ravens haben ihr Stadion für Heimspiele gefunden. Das neue Team aus München tritt in der European League of Football (ELF) im Sportpark Unterhaching an.

„Wir sind froh, mit der SpVgg Unterhaching einen starken Partner und mit dem Sportpark Unterhaching ein großartiges Zuhause gefunden zu haben. Das Stadion ist hervorragend für unsere Heimspiele geeignet und verkehrstechnisch sehr gut angebunden,“ sagt Sebastian Stolz, General Manager der Munich Ravens.

Football in München: Munich Ravens bei ELF-Heimspielen im Sportpark Unterhaching

Das erste Heimspiel der Munich Ravens in ihrer ersten Saison findet am Sonntag, den 4. Juni statt. Die Spielvereinigung arbeitete derzeit an allen erforderlichen Genehmigungen.

Der Sportpark Unterhaching wurde im Jahr 1992 eröffnet und bietet Platz für mehr als 13.000 Zuschauer.

Die Munich Ravens wollen in ihrer Premierensaison in der ELF vom NFL-Hype in München profitieren und gleich oben mitspielen - Der Manager im Interview.

Über die Munich Ravens Die European League of Football wurde 2020 gegründet und ist die internationale Liga für American Football in Europa. 2023 treten in der Liga 17 Teams aus neun Nationen an. Die Munich Ravens werden in der Central Conference gegen die Stuttgart Surge, Raiders Tirol, Barcelona Dragons, Milano Seamen und Helvetic Guards aus der Schweiz spielen. In den Inter-Conference-Spielen treffen sie auf Rhein Fire. Saisonstart ist gegen die Raiders Tirol.

