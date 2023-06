Football-Team Munich Ravens will ersten Sieg

Von: Andreas Schwarzbauer

Die Munich Ravens treten heute in der Schweiz an und hoffen auf ihren ersten Sieg. © Steve Bunkahle

Mannschaft aus München tritt in der European League of Football (ELF) auswärts bei den Helvetic Guards an

München - Die Munich Ravens bestreiten heute ab 13 Uhr ihr zweites Spiel in der European League of Football. Das Football-Team aus München tritt bei den Helvetic Guards in Zürich an und will seinen ersten Sieg holen.

Ravens-Manager Sebastian Stolz im Interview

Football in München: Munich Ravens verloren Heimpremiere

Ihr Premierenspiel im Sportpark Unterhaching gegen die Tirol Raiders haben die Ravens zwar mit 38:59 verloren. Sie konnten aber zumindest mit ihrer Offensive überzeugen und erzielten fünf Touchdowns. Vier davon warf Quarterback Chad Jeffries. Am zweiten Spieltag hatten die Münchner spielfrei.

Defense End Dominic Siegel glaubt an Playoffs

Die Helvetic Guards verloren ihre ersten beiden Spiele und stehen damit am Ende der Central Conference. Dennoch nehmen die Münchner ihren Gegner ernst. „Trotz der zwei Niederlagen haben die Guards bewiesen, dass sie mit den etablierten Teams mithalten und ihnen Probleme bereiten können“, heißt es auf der Homepage der Ravens.