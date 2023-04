Frau randaliert am Hauptbahnhof München mit Küchenmesser in der Hand ‒ und spuckt Polizisten ins Gesicht

Von: Jonas Hönle

Eine Frau randalierte am Hauptbahnhof in München und wurde von der Polizei festgenommen. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Die Polizei bemerkte eine Frau mit einem Messer im Hauptbahnhof München. Die Obdachlose leistete Widerstand gegen die Beamten und beleidigte sie.

München ‒ Eine obdachlose Frau randalierte am Hauptbahnhof in München und hatte dabei ein Küchenmesser in der Hand. Später griff sie Polizisten an und spuckte einem Beamten ins Gesicht.

Frau mit Küchenmesser randaliert im Hauptbahnhof München und bespuckt Polizisten

Drei Bundespolizisten befanden sich am Samstag auf Streife im Zwischengeschoss des Hauptbahnhofs, als sie auf die Frau aufmerksam wurden. Die 62-Jährige schrie vor einem Geschäft laut umher und hantierte dabei mit einem Messer.

Mehrere Reisende bemerkten den Vorfall und waren laut Bundespolizei beunruhigt.

Die Beamten gaben sich der Frau als solche zu erkennen und forderten sie auf, das Messer aus der Hand zu legen. Dem kam sie jedoch nur widerwillig nach. Die Obdachlose warf das Küchenmesser in ihre Taschen. Beamte, die nach dieser griffen, schubste sie weg.

Auf dem Weg zu Wache leistete die Frau Widerstand und konnte nur unter Zwang abgeführt werden. Dabei spuckte sie einem der Beamten ins Gesicht.

Widerstand gegen Polizisten auf dem Weg zur Wache

Bei der anschließenden Durchsuchung fand die Polizei keine weiteren gefährlichen Gegenstände. Die Staatsanwaltschaft München I ordnete eine Blutentnahme an.

Die 62-Jährige konnte die Wache nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen freien Fußes verlassen. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt, die Beamten blieben dienstfähig.

