Mitarbeiterinnen in Baumarkt eingeschlossen ‒ Münchner Feuerwehr rückt für den Feierabend zum Einsatz aus

Die Feuerwehr befreite drei Mitarbeiterinnen, die in München in einem Baumarkt eingeschlossen waren. (Symbolbild) © Fredrik Von Erichsen/dpa

Die Feuerwehr rettete bei einem Einsatz drei Frauen, die in einem Baumarkt in München eingeschlossen waren und nicht in den Feierabend konnten.

München / Laim ‒ Mitarbeiterinnen wurden in München in einem Baumarkt eingeschlossen und konnten ihren Arbeitsplatz nicht mehr verlassen. Die Feuerwehr rückte zur Rettung aus und ermöglichte den Frauen den Feierabend.

Frauen in Baumarkt in München eingesperrt - Feuerwehr retten Mitarbeiterinnen in den Feierabend

Ein verzweifelter Anruf erreichte die Münchner Feuerwehr am Montagabend. Drei Mitarbeiterinnen meldeten, dass sie in einem Baumarkt an der Landsberger Straße eingeschlossen seien.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, konnte die Einsatzleiterin jedoch erstmal niemanden entdecken. Laut Feuerwehr bewegte sich dann plötzlich etwas im dunklen Eingangsbereich und die Frauen kamen zum Vorschein.

Feuerwehr-Einsatz in München - Frauen aus Baumarkt gerettet

Da die Kommunikation durch die verschlossene Ladentür schwierig war, griff die Zugführerin zum Handy und rief eine der Frauen an. Die Baumarkt-Mitarbeiterinnen versuchten dann über eine Fluchttüre den Baumarkt zu verlassen. Dies misslang jedoch.

Daraufhin wies die Einsatzleiterin die eingeschlossenen Damen an, einen Feuermelder zu drücken. Nun hatte sie uneingeschränkten Zugang zum Gebäude und konnte alle Frauen wohlbehalten aus dem Gebäude befreien. Alle drei Damen blieben unverletzt.

