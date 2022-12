Mehr Schutz vor Gewalt in Partnerschaft ‒ Stadt München mietet Objekt für Frauenhaus an

Von: Kristina Beck

Die Stadt München will Frauen und Kindern mit der Schaffung zweier neuer Frauenhäuser mehr Schutz gegen Gewalt in der Partnerschaft bieten. (Symbolbild) © Tobias Hase/dpa

Der Stadtrat beschließt zwei neue Frauenhäuser in München. Das Angebot richtet sich an Frauen, die von Gewalt betroffen und psychisch krank und/oder suchtkrank sind.

Die Stadt München mietet ein erstes Objekt an, um dieses als Frauenhaus zu nutzen, speziell für akut von Partnerschaftsgewalt betroffene Frauen, die gleichzeitig psychisch krank und/oder suchtkrank sind.

Die detaillierteren Angaben zu dem Objekt, insbesondere die genaue Adresse, unterliegen – wie bei anderen Frauenhäusern auch – der Geheimhaltung.

Bürgermeisterin Verena Dietl: „Die Suche nach geeigneten Immobilien, insbesondere für Frauenhäuser, ist in München äußerst schwierig. Umso mehr freue ich mich, dass wir nun ein Objekt gefunden haben, das in einer ruhigen Gegend liegt, trotzdem gut angebunden ist und auch so umgebaut werden kann, dass die Frauen und Kinder dort dann auch sicher sind.“

Nach der verbindlichen Zusage über die Anmietung des Objektes durch die Stadt wird der Vermieter mit den Umbaumaßnahmen beginnen, voraussichtlich im Januar 2023. Das Objekt wird dann voraussichtlich im ersten Halbjahr 2024 angemietet und zeitnah in Betrieb genommen werden, teilt die Stadt mit.

Insgesamt hat der Stadtrat zwei Frauenhäuser speziell für Frauen beschlossen, die akut von Partnerschaftsgewalt betroffen und gleichzeitig psychisch krank und/oder suchtkrank sind.

