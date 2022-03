Unterschied im Einkommen bei gleicher Arbeit ‒ Frauen in München und im Landkreis verdienen weniger als Männer

Von: Jonas Hönle

Teilen

Frauen in München und im Landkreis verdienen deutlich weniger als Männer. (Symbolbild) © Annette Riedl/dpa

In München und im Landkreis verdienen Frauen bei gleicher Arbeit weniger als Männer. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und wie groß die Unterschiede beim Einkommen sind...

In der Stadt München und im Landkreis verdienen Frauen weiterhin weniger als Männer. Zum internationalen Weltfrauentag am 8. März weist die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) auf große Unterschiede beim Einkommen zwischen den Geschlechtern hin.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Die Gewerkschaft verdi hat die Beschäftigten der städtischen Kitas in München am Weltfrauentag zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

Unterschied im Einkommen bei gleicher Arbeit - Frauen in München und im Landkreis verdienen weniger als Männer

In München verdienen Frauen 20 Prozent weniger als Männer, im Landkreis sind es 15 Prozent. Während in der Stadt das mittlere Vollzeit-Einkommen von Männern bei 5.044 Euro pro Monat liege, kommen Frauen lediglich auf 4.026 Euro. Im Landkreis liege die Differenz bei 741 Euro. Die NGG bezieht sich dabei auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit.

„Es kann nicht sein, dass Frauen in puncto Bezahlung trotz gleicher Arbeitszeit systematisch den Kürzeren ziehen“, kritisiert Gewerkschafter Tim Lünnemann. Gerade in der Corona-Pandemie hätten gerade Frauen wieder beruflich zurückstecken und sich um Kinder und Haushalt kümmern müssen.

Einkommens-Unterschied von Männern und Frauen in München - Auch die Corona-Pandemie hat Auswirkungen

In Branchen wie dem Gastgewerbe habe die Krise Frauen zudem besonders stark getroffen – etwa weil sie überdurchschnittlich oft in Minijobs arbeiteten. Diese Stellen seien nach zwei Jahren Corona in großem Stil abgebaut worden. Die Betroffenen stünden nach dem Job-Verlust ohne Arbeitslosenversicherung da und hätten auch keinen Anspruch auf das Kurzarbeitergeld.

Lesen Sie auch Zusammenstoß zwischen zwei Autos in München - Verkehrsbehinderungen auf der Landsberger Straße Durch einen Unfall zwischen zwei Autos, bei dem ein Baum abbrach, wurde die Landsberger Straße lange blockiert. Zudem wurde eine Person bei der Kollision verletzt. Zusammenstoß zwischen zwei Autos in München - Verkehrsbehinderungen auf der Landsberger Straße NEO-Fraktion in Unterhaching beantragt Markierungen an Bushaltestellen Weil die Bordsteinkanten für die barrierefreien Bushaltestellen in Unterhaching deutlich höher als reguläre Bordsteine sind, hat die NEO-Fraktion im Gemeinderat eine farbliche Markierung beantragt. Dadurch sollen Gefahren für Fußgänger und Radfahrer minimiert werden. NEO-Fraktion in Unterhaching beantragt Markierungen an Bushaltestellen

Nach Einschätzung der NGG könnte die Corona-Pandemie jedoch langfristig zu einem Umdenken beitragen: „Corona kann auch eine Chance für mehr Gleichberechtigung sein. Viele Männer haben in den letzten zwei Jahren erstmals richtig erfahren, welche Arbeit Kinderbetreuung und Haushalt machen – aber auch, wie wichtig ihre Unterstützung zuhause ist“, so Lünnemann weiter.

Die aktuellen Corona-Zahlen aus München, Bayern und Deutschland am Montag.

In vielen Betrieben gebe es jedoch weiterhin eine große „Gender Pay Gap“, also einen Unterschied beim Einkommen von Männern und Frauen. Hier sieht die NGG die Unternehmen in der Pflicht.

Allerdings soll auch die Politik mehr für die Gleichberechtigung tun. Die NGG kritisiert insbesondere das Ehegattensplitting. „Das Steuersystem bietet Frauen, deren Partner ein gutes Einkommen haben, kaum Anreize, selbst beruflich durchzustarten. Durch hohe Abzüge in der Steuerklasse V bleiben viele von ihnen doch zuhause oder machen nur einen Minijob. Hier muss die Bundesregierung eine Reform anpacken“, fordert Lünnemann.

Quelle: www.hallo-muenchen.de