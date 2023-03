Demo zum Weltfrauentag in München ‒ Aktionsbündnis geht am 8. März für Frauenrechte auf die Straße

Von: Kristina Beck

Weltweit machen Frauen am 8. März auf die fehlende Gleichberechtigung aufmerksam. Auch in Mexiko-Stadt gingen Frauen im vergangenen Jahr auf die Straße und demonstrierten mit Pyrotechnik für ihre Rechte. © Jair Cabrera Torres/dpa

Der Internationale Frauentag wird in München mit einer Demo begangen. Das Aktionsbündnis „8. März“ bringt seine Forderungen für Gleichberechtigung auf die Straße.

München ‒ Seit 112 Jahren wird der Internationale Frauentag bereits gefeiert. Auch in München nehmen sich Initiativen den Tag zum Anlass, um für Frauenrechte und Gleichberechtigung zu demonstrieren.

Dieses Jahr steht bei der Demonstration und Kundgebung des Münchner Aktionsbündnisses „8. März“ die Solidarität mit den Kämpfen im Iran und in den kurdischen Gebieten besonders im Mittelpunkt, aber auch die aktuelle Tarifrunde, wie die Organisatorinnen und Organisatoren mitteilen.

Internationaler Frauentag in München: Aktionsbündnis „8. März“ veranstaltet Demo-Zug

„Das Bündnis tritt ein für die Aufwertung von sogenannten frauentypischen Berufen und für deutliche Gehaltserhöhungen, um die gestiegenen Lebenshaltungskosten zu kompensieren“, heißt es in der Mitteilung.

Die Forderung des Aktionsbündnisses sind eindeutig: „Wir lehnen patriarchale Gesellschaften ab, die Frauen ungleich behandeln, die uns das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und ein selbst bestimmtes Leben verwehren und viel zu viel gesellschaftlich zu tragende Sorgearbeit auf uns Frauen abladen.“

Die Kundgebung beginnt am Mittwoch um 17 Uhr am Marienplatz mit einem Auftakt. Die Demo führt zum Gärtnerplatzviertel und zurück zum Marienplatz. Gegen 18.30 Uhr findet am Marienplatz die Abschlusskundgebung statt. Infostände am Marienplatz informieren über die Vielfalt der Akteurinnen und Akteure sowie beteiligter Organisationen.

